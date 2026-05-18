Udvardy nyolcaddöntős Rabatban

A világranglistán 68., hetedik helyen kiemelt magyar játékos a WTA rangsorában 102. belga Hanne Vandewinkellel csapott össze a hétfői nyitó fordulóban, s két szettben, 1 óra 21 perc alatt nyert.

A győztes az ausztrál Ajla Tomljanovic (90.) és a burundi Sada Nahimana (231.) párharcának továbbjutójával találkozik a nyolcaddöntőben.

Tenisz, WTA-torna, Rabat,

1. forduló (a 16 közé jutásért):

Udvardy Panna (7.)–Hanne Vandewinkel (belga) 6:4, 6:2

később:

Bondár Anna (5.)–Polona Hercog (szlovén) 15.30 körül