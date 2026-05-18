„Mim Gergely kész a visszatérésre, egy új feladatra”

2026.05.18. 15:03
Mim Gergely a jelenleg idényt kihagyta, a következőt pedig m,ár egy új klubnál kezdheti meg (Fotó: Szabó Miklós, archív)
ZTE NB I Mim Gergely magyar átigazolás
Mim Gergely menedzsere, Papp Bence megerősítette a Nemzeti Sport értesülését, mely szerint a 26 éves szélső a nyáron, szerződése lejártával búcsút inthet Zalaegerszegnek.

 

Mim Gergely 2022-ben igazolt a Puskás Akadémiától Zalaegerszegre, előbb kölcsönbe, majd végleg. A mostanit megelőző két idénye remekül sikerült, hiszen előbb 29 NB I-es meccsen öt gólt és két gólpasszt ért el, majd 28 találkozón nyolc gólt szerzett, öt gólpasszt adott. A 2025–2026-os idényt azonban térdsérülés miatt kihagyta, és mivel lejár a szerződése, információink szerint a nyáron távozik a ZTE-től.

„Mim Gergely kapcsán azt tudom mondani, hogy a nyári felkészülés kezdetén már ismét teljes értékű munkát végezhet a következő klubjában, kész a visszatérésre és egy új feladatra – nyilatkozta a megkeresésünkre a éves szélső menedzsere, Papp Bence. – Mivel Zalaegerszegen lejár a szerződése, számos klub érdeklődik iránta, lengyel és ciprusi csapatok mellett több magyar NB I-es klub is.  Ugyanakkor nem fogunk kapkodni a döntéssel, az a fontos, hogy olyan csapatnál tudja megkezdeni a nyári felkészülést, melynél folyamatosan lehetőséget kap és újra formába tud lendülni, hogy megismételhesse a 2024–2025-ös idényben nyújtott kiváló teljesítményét. 

Labdarúgó NB I
2 órája

ZTE: két érkező hamarosan aláírhat; Akpe újabb kérője; többen távoznak

A Fehérvár szélsőjével és egy nigériai támadóval is hamarosan megegyezhetnek a zalaiak, Mim távozik – NS-infó.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőr), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók:  Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:  Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:  Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)

 

