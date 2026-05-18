„Mim Gergely kész a visszatérésre, egy új feladatra”

Mim Gergely 2022-ben igazolt a Puskás Akadémiától Zalaegerszegre, előbb kölcsönbe, majd végleg. A mostanit megelőző két idénye remekül sikerült, hiszen előbb 29 NB I-es meccsen öt gólt és két gólpasszt ért el, majd 28 találkozón nyolc gólt szerzett, öt gólpasszt adott. A 2025–2026-os idényt azonban térdsérülés miatt kihagyta, és mivel lejár a szerződése, információink szerint a nyáron távozik a ZTE-től.

„Mim Gergely kapcsán azt tudom mondani, hogy a nyári felkészülés kezdetén már ismét teljes értékű munkát végezhet a következő klubjában, kész a visszatérésre és egy új feladatra – nyilatkozta a megkeresésünkre a éves szélső menedzsere, Papp Bence. – Mivel Zalaegerszegen lejár a szerződése, számos klub érdeklődik iránta, lengyel és ciprusi csapatok mellett több magyar NB I-es klub is. Ugyanakkor nem fogunk kapkodni a döntéssel, az a fontos, hogy olyan csapatnál tudja megkezdeni a nyári felkészülést, melynél folyamatosan lehetőséget kap és újra formába tud lendülni, hogy megismételhesse a 2024–2025-ös idényben nyújtott kiváló teljesítményét.