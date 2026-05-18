Díjátadót és közgyűlést tartott a paralimpiai bizottság

2026.05.18. 18:08
Az MPB díjazottjai és vezetői (Fotó: Dömötör Csaba)
díjazás parasport Szabó László Magyar Paralimpiai Bizottság
Hétfőn a Magyar Sport Házában zajlott le a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlése, amelyen rangos díjakat is átadtak.

A Magyar Sport Háza konferenciatermében gyülekeztek az MPB által meghívott vendégek és küldöttek. A korábbi bajnokok közül tiszteletét tette például Engelhardt Katalin, Ráczkó Gitta, Becsey János, Sors Tamás, Szedő Tibor és Vereczkei Zsolt, míg a küldöttek közül 31-en jelentek meg a 43-ból, így a közgyűlés határozatképes volt.

Mielőtt azonban a közgyűlés napirendjére tértek volna, kitüntetéseket adtak át: a paralimpiai érmesek részére alapított Halassy Olivér-díjat Jónás Lászlóné Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztaliteniszező vehette át, az edzők számára létrehozott Málnai István-díjat Gyepes Lajos úszóedzőnek adták át. A sportegészségügyi szakemberek részére adományozható Plesa István-díjat Klauber András gyógytornász, Téglásy György belgyógyász és Szántha Károly gyógymasszőr-sportmasszőr kapta meg, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB Együtt Erősebben Díj elismerésben Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült.

Ezt követte a közgyűlés, amelyet Szabó László, az MPB elnöke profi módon vezényelt le, szinte rekordgyorsasággal, s amelynek tíz napirendi pontjából kilencet – a tagszervezetek megerősítését, Vajtó Richárd elnökségi taggá választását, a 2025-ös beszámolókat és a 2026-os tervezeteket – egyhangúan szavazták meg a küldöttek. Az utolsó pontnál, az alapszabály módosításánál Sors Tamás jelentkezett szólásra. A 2008-ban és 2012-ben 100 méteres pillangóúszásban paralimpiai aranyérmes klasszis az egyik pontot kifogásolta, miszerint az MPB vezetésének visszahívásához az eddigi 50 százalék, plusz egy fő helyett a jövőben a küldöttek háromnegyedére lenne szükség. Ezt a pontot aztán a tagság 6 igen, 3 nem és 22 tartózkodás mellett nem is fogadta el (a másik három módosítást viszont igen).

Zárszóként Szabó László, az MPB elnöke elmondta, hogy meghívták az új kormány képviselőjét, a sportot felügyelő belügyminisztert, Pósfai Gábort is a közgyűlésre, aki azonban egyéb kormányzati elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni ezen, ám jelezte, a közeljövőben szívesen egyeztetne a szervezet jövőjéről.

Ezzel kapcsolatban az elnök bemutatta az új állami sportirányítás részére készített prezentációját, amely összefoglalja 2015-ös megválasztása óta a magyar parasport területén elért eredményeket, valamint a 2032-es, brisbane-i paralimpiáig kitűzött terveket. Ezzel be is fejeződött az alig több mint egyórás közgyűlés.

