Stollárék negyeddöntősök a strasbourgi tenisztornán

A WTA 500-as viadal honlapja szerint a negyedik helyen rangsorolt magyar, amerikai duó a hétfői nyitókörben a japán Hozumi Eri és a tajvani Vu Fang-hszien felett diadalmaskodott döntő rövidítésben, 6:3, 4:6, 10:5-re.

Stollárékra, akik a vasárnap rajtoló Roland Garroson is együtt indulnak majd, a nyolc között egy kazah, orosz páros, Anna Danilina és Jekatyerina Alekszandrova vár.

WTA 500-AS TORNA

STRASBOURG (1 200 000 dollár, salak)

PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 4.)–Hozumi Eri, Vu Fang-hszien (japán, tajvani) 6:3, 4:6, 10:5