A magyar férfi röplabda-válogatott 15 fős kerettel készül a nyári tornákra

A hétfőn közzétett névsorban három légiós kapott helyet, a többiek – négy-négy-négyes elosztásban – a bajnoki ezüstérmes MÁV Előre, a bronzérmes Kazincbarcika és a negyedik Pénzügyőr játékosai.
A magyar csapat – minimális felkészülés után – szerdától tétmérkőzésen lép pályára: a MEVZA-tornán sorrendben az osztrákokkal, a ciprusiakkal, a luxemburgiakkal, valamint a horvátokkal találkozik.
A nemzeti együttes június első hétvégéjétől az Európa-ligában játszik: előbb Kecskeméten fogadja a cseheket és a norvégokat, majd Svájcban a házigazdákkal és újra a luxemburgiakkal csap össze, végül Bakiban az azeri és a portugál válogatottal néz majd farkasszemet.
A MAGYAR KERET
Centerek: Boldizsár Péter (Orion Stars – Hollandia), Cziczlavicz Dávid (Vegyész RC Kazincbarcika), Garan Bálint (Vegyész RC Kazincbarcika), Mihálovits Péter (Prestige Fitness PSE)
Feladók: Mikuláss Koch Marcell (VaLePa – Finnország), Tóth Kristóf (Prestige Fitness PSE)
Feladóátlók: Pesti Marcell (MÁV Előre Foxconn), Varga Péter (MÁV Előre Foxconn)
Liberók: Kiss Máté (Vegyész RC Kazincbarcika), Takács Milán (MÁV Előre Foxconn)
Szélső ütők: Horváth Kristóf (AO Kalamata 1980 Affidea – Görögország), Kecskeméti Bálint (MÁV Előre Foxconn), Kispál Balázs (Prestige Fitness PSE), Péter Benedek (Vegyész RC Kazincbarcika), Szalai Kristóf (Prestige Fitness PSE)
A VÁLOGATOTT PROGRAMJA
MEVZA-torna, Fonyód
Május 20., szerda, 16.30: Magyarország–Ausztria
Május 21., csütörtök, 19.00: Magyarország–Ciprus
Május 23., szombat, 16.30: Magyarország–Luxemburg
Május 24., vasárnap, 19.00: Magyarország–Horvátország
Európa-liga, alapszakasz
Június 5., péntek, 17.30: Magyarország–Csehország, Messzi István Sportcsarnok
Június 7., vasárnap, 17.00: Magyarország–Norvégia, Messzi István Sportcsarnok
Június 13., szombat, 18.30: Magyarország–Luxemburg, Kriens
Június 14., vasárnap, 18.30: Svájc–Magyarország, Kriens
Június 19., péntek, 16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki
Június 20., szombat, 16.00: Magyarország–Portugália, Baki