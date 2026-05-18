A magyar férfi röplabda-válogatott 15 fős kerettel készül a nyári tornákra

A hétfőn közzétett névsorban három légiós kapott helyet, a többiek – négy-négy-négyes elosztásban – a bajnoki ezüstérmes MÁV Előre, a bronzérmes Kazincbarcika és a negyedik Pénzügyőr játékosai.

A magyar csapat – minimális felkészülés után – szerdától tétmérkőzésen lép pályára: a MEVZA-tornán sorrendben az osztrákokkal, a ciprusiakkal, a luxemburgiakkal, valamint a horvátokkal találkozik.

A nemzeti együttes június első hétvégéjétől az Európa-ligában játszik: előbb Kecskeméten fogadja a cseheket és a norvégokat, majd Svájcban a házigazdákkal és újra a luxemburgiakkal csap össze, végül Bakiban az azeri és a portugál válogatottal néz majd farkasszemet.

A MAGYAR KERET

Centerek: Boldizsár Péter (Orion Stars – Hollandia), Cziczlavicz Dávid (Vegyész RC Kazincbarcika), Garan Bálint (Vegyész RC Kazincbarcika), Mihálovits Péter (Prestige Fitness PSE)

Feladók: Mikuláss Koch Marcell (VaLePa – Finnország), Tóth Kristóf (Prestige Fitness PSE)

Feladóátlók: Pesti Marcell (MÁV Előre Foxconn), Varga Péter (MÁV Előre Foxconn)

Liberók: Kiss Máté (Vegyész RC Kazincbarcika), Takács Milán (MÁV Előre Foxconn)

Szélső ütők: Horváth Kristóf (AO Kalamata 1980 Affidea – Görögország), Kecskeméti Bálint (MÁV Előre Foxconn), Kispál Balázs (Prestige Fitness PSE), Péter Benedek (Vegyész RC Kazincbarcika), Szalai Kristóf (Prestige Fitness PSE)

A VÁLOGATOTT PROGRAMJA

MEVZA-torna, Fonyód

Május 20., szerda, 16.30: Magyarország–Ausztria

Május 21., csütörtök, 19.00: Magyarország–Ciprus

Május 23., szombat, 16.30: Magyarország–Luxemburg

Május 24., vasárnap, 19.00: Magyarország–Horvátország

Európa-liga, alapszakasz

Június 5., péntek, 17.30: Magyarország–Csehország, Messzi István Sportcsarnok

Június 7., vasárnap, 17.00: Magyarország–Norvégia, Messzi István Sportcsarnok

Június 13., szombat, 18.30: Magyarország–Luxemburg, Kriens

Június 14., vasárnap, 18.30: Svájc–Magyarország, Kriens

Június 19., péntek, 16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki

Június 20., szombat, 16.00: Magyarország–Portugália, Baki