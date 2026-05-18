Először lesz külföldi szövetségi kapitánya Ukrajnának

„Maldera ugyan olasz, de a lelke ukrán. Öt éven át dolgozott a nemzeti együttesnél, utána pedig élbajnokságok csapatainál fejlődött tovább” – indokolta a döntést Andrij Sevcsenko, az ukrán szövetség (UAF) elnöke.

Maldera az UAF honlapján megjelent közlemény szerint kétéves szerződést írt alá, és a megállapodás tartalmazza a plusz egyéves hosszabbítás lehetőségét. Sevcsenko jól ismerheti a kinevezett 55 esztendős szakembert, ugyanis éppen az ő segédedzője volt az ukránoknál 2021-ig. Maldera ezt követően Roberto De Zerbi segítőjeként az angol Brightonnál és a francia Olympique Marseille-nél dolgozott.

Maldera elődje, Szerhij Rebrov áprilisban azért távozott, mert az ukránok nem jutottak ki a nyári világbajnokságra.

A magyar válogatott szeptember 25-én rögtön az első fordulóban fogadja Ukrajnát, majd vendégként október 5-én a negyedik körben játszik vele. A Grúziát és Észak-Írországot is magában foglaló négyesből az első helyezett feljut az élvonalba, az utolsó kiesik a C-ligába, a második a feljutásért, a harmadik pedig a bennmaradásért játszik osztályozót.