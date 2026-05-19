Leimeter Dóra: Éremért utazunk a BL négyes döntőjére

„A Bajnokok Ligája négyes döntőjében már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, amelyiknek kimondottan örülne – mondta Leimeter Dóra. – Mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, akkor kikaptunk, de még kiscsikók voltunk. Kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk egy spanyolországi edzőtáborban, a körút során döntetlent játszottunk velük. Az a félhivatalos meccs pár hónapja volt, de elmondhatjuk, hogy ismerjük őket. Nehéz mérkőzés lesz, ám fel tudjuk mérni őket, és meg tudjuk találni a gyenge pontjaikat.”

„Jó, hogy nem elsőbálozóként szerepelünk a négyes döntőben, tudjuk, hogy ott van a helyünk, megérdemelten jutottunk el eddig, és nagy céljaink vannak. Most már van tapasztalatunk, a tavalyi csapatból egy játékos játszott már kupadöntőt, így tudjuk már, mi vár ránk. Annak ellenére, hogy éremért megyünk, nem fogjuk ezt teherként megélni.”

A női vízilabda BL négyes döntőjét júniusban rendezik meg Máltán, a Ferencváros 10-én 18 órakor játszik spanyol Sant Andreuval, míg a másik, két órával korábban kezdődő elődöntőben a szintén spanyol Mataro a görög Olympiakosszal csap össze. A döntőre június 12-én kerül sor.