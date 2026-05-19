Nemzeti Sportrádió

Leimeter Dóra: Éremért utazunk a BL négyes döntőjére

I. SZ.I. SZ.
2026.05.19. 09:57
null
Címkék
Leimeter Dóra Nemzeti Sportrádió Ferencváros női vízilabda FTC női vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája női vízilabda BL
A női vízilabda Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében ismét összesorsolták az elődöntőben a Ferencvárost és a címvédő spanyol Sant Andreut. A magyar bajnok válogatott játékosával, Leimeter Dórával Tóth Béla beszélgetett a Nemzeti Sportrádió hétfői Körkapcsolás műsorában.

„A Bajnokok Ligája négyes döntőjében már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, amelyiknek kimondottan örülne – mondta Leimeter Dóra. – Mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, akkor kikaptunk, de még kiscsikók voltunk. Kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk egy spanyolországi edzőtáborban, a körút során döntetlent játszottunk velük. Az a félhivatalos meccs pár hónapja volt, de elmondhatjuk, hogy ismerjük őket. Nehéz mérkőzés lesz, ám fel tudjuk mérni őket, és meg tudjuk találni a gyenge pontjaikat.”

„Jó, hogy nem elsőbálozóként szerepelünk a négyes döntőben, tudjuk, hogy ott van a helyünk, megérdemelten jutottunk el eddig, és nagy céljaink vannak. Most már van tapasztalatunk, a tavalyi csapatból egy játékos játszott már kupadöntőt, így tudjuk már, mi vár ránk. Annak ellenére, hogy éremért megyünk, nem fogjuk ezt teherként megélni.”

A női vízilabda BL négyes döntőjét júniusban rendezik meg Máltán, a Ferencváros 10-én 18 órakor játszik spanyol Sant Andreuval, míg a másik, két órával korábban kezdődő elődöntőben a szintén spanyol Mataro a görög Olympiakosszal csap össze. A döntőre június 12-én kerül sor.

 

Leimeter Dóra Nemzeti Sportrádió Ferencváros női vízilabda FTC női vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája női vízilabda BL
Legfrissebb hírek

A visszavágót is megnyerte az FTC, ezzel egymás után másodszor bejutott a női vízilabda BL négyes döntőjébe

Vízilabda
2026.05.16. 19:14

Menedzsere szerint még közelebb kerülhet a szűk elithez Varga Barnabás

Légiósok
2026.05.12. 12:28

Csalással „teljesített” szintidők az atlantai olimpia előtti fantomversenyen

Úszás
2026.05.10. 10:31

Tóth Balázs: Fontos, hogy magamnak tudjak elszámolni a teljesítményemmel

Légiósok
2026.05.08. 18:16

Cselgáncs: négyen pályáznak a szövetség elnöki tisztségére

Egyéb egyéni
2026.05.06. 09:06

Pitz András: Az utánpótlásképzésben elsősorban pedagógusokra van szükség

Kézilabda
2026.05.05. 09:38

Hollósy László: Gyémántokat találtunk

Röplabda
2026.04.28. 20:24

Bodó Richárd a szegedi távozásról: Az edző szólt, hogy nem igazán számít rám

Kézilabda
2026.04.24. 09:25
Ezek is érdekelhetik