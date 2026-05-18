Eddig Curacaóé a legmenőbb vb-s kerethirdetés

Csak hétfőn több, a nyári világbajnokságon szereplő válogatott is bejelentette a vb-keretét, ám kétségkívül mind közül eddig a vb-újonc Curacaóé a legeredetibb.

Az alig másfél perces videóban a holland-karibi szigetvilág egyik legnépszerűbb zenésze, az arubai énekes-rapper-dalszövegíró-producer, Jeon éppen stúdiózik, amikor egy dal felvétele közben megkapja egy borítékban a keretet, aztán nagyjából 20 másodperc alatt elhadarja a 26 nevet.

Azt a 26 nevet, amelyet egyébként a néhány hónap kihagyás után nemrég visszatérő Dick Advocaat szövetségi kapitány nevezett meg. A listán a legidősebb a kapus, Eloy Room a maga 37 évével, Deveron Fonville személyében egy újonc is bekerült, míg a 78 éves Advocaat a vb-k történelmének legidősebb kapitánya lesz.

A CURACAÓI VB-KERET

Kapusok: Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)

Védők: Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), Jurien Gaari (Abha Club – Szaúd-Arábia), Armando Obispo (PSV Eindhoven – Hollandia), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)

Középpályások: Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)

Támadók: Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)