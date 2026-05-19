Férfi kéziválogatott: csalódást keltő a szerbek elleni csatavesztés, de maradt némi remény

Több mint tíz éve nem fordult elő, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott ne vett volna részt az aktuális világbajnokságon, akkor a katari tornát hagyta ki Mocsai Lajos csapata, miután két meccsen nem bírt Szlovéniával.

Azóta 2016-ban legyőztük Szerbiát (56–50-es gólkülönbséggel, kettős győzelemmel), 2018-ban Szlovéniát (51–50), 2022-ben Izraelt (64–54, kettős győzelem), 2024-ben Litvániát (69–49, kettős győzelem), 2020-ban pedig a koronavírus-járvány miatt elmaradt a selejtező, és automatikusan kijutottunk az egyiptomi tornára. De ha történelmi távlatba helyezzük a vb-szerepléseinket, az eddigi 29 tornából csak haton nem vettünk részt, de az elsőn, 1938-ban még nem is volt kispályás válogatottunk, vagyis csak ötször (1954, 1961, 2001, 2005, 2015) fordult elő, hogy nem jutottunk ki.

A következő férfi kézilabda-világbajnokságot 2027. január 13. és 31. között rendezik meg Németországban, a 32 résztvevő országból 30 már biztossá tette részvételét a tornán. A mostani európai selejtezőkön Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Norvégia, Olaszország, Szerbia, Szlovénia és Spanyolország harcolta ki a kijutást, de a házigazda Németország és a címvédő Dánia mellett a 2026-os Európa bajnokságon elért helyezésének köszönhetően Horvátország, Izland, Svédország és Portugália is az öreg kontinenst képviseli majd. További résztvevő Brazília, Argentína, Chile, Uruguay, Japán, Katar, Bahrein, Kuvait, Egyiptom, Zöld-foki szigetek, Algéria, Tunézia, Angola és az Egyesült Államok. A már részvevő 30 csapat

Chema Rodríguez szövetségi kapitánynak a magyar nemzeti csapat élén ez az első elveszített selejtezője, és ez is csak egyetlen gólon múlt, szoros párbajban egy azonos játékerőt képviselő szerb csapattal szemben. Ami sajnos benne van a sportban, hiszen azt nem mondhatni, hogy a srácok ne küzdöttek volna, bár az sem lenne igaz, ha azt állítanánk, hogy mindent kihoztak magukból. Főleg az első meccsen, Nisben volt ez így, ahol a szerencse is kellett ahhoz, hogy csak kétgólos hátrányba kerüljünk (31–29), itthon pedig ugyan győztünk 31–30-ra, ám ez kevés volt a kijutáshoz, sőt még a hetespárbajhoz sem volt elég.

Bár az eredmény kétség kívül csalódást keltő, feladnunk azért nem kell teljesen a reményt, hogy valahogy mégis ott lehetünk Németországban: még van két kiadó hely, amelyre a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) két szabadkártyát oszt ki. Ennek eldöntése azonban teljes mértékben az IHF belátásától függ, ugyanakkor az elmúlt évek szabadkártyáinak kiosztása, illetve az indoklása reménykedésre adhat okot, hiszen a magyar válogatott az elmúlt három világbajnokságon remekül szerepelt, 2021-ben ötödik, 2023-ban és 2025-ben pedig nyolcadik lett.

A szabadkártyás csapatokat a negyedik kalapból sorsolják majd ki június 10-én Münchenben, vagyis a döntésnek gyorsan meg kell születnie, a szerbek elleni párharc alapján pedig jogosan gondolhatjuk, hogy a magyar válogatottnak ott a helye a 2027-es világbajnokságon is.

„Egy-két eladott labdán, egy-két védésen múlt a végeredmény”

Interjú Szita Zoltánnal, a válogatott balátlövőjével

Szita Zoltán (Fotó: Szabó Miklós)

Mi volt a fő különbség a Szerbia elleni két meccs között?

Nehéz egy ilyen mérkőzés után mit mondani. A visszavágón jobb tempóban kezdtünk, szinte végig előnyben voltunk, de hiába győztük le őket, az összesített eredmény csak nem tudott úgy alakulni, hogy nekünk legyen kedvező. A végén egy kicsit pontatlanabbak voltunk, de szerencse is kell egy ilyen mérkőzéshez, amiből most talán kevesebb jutott nekünk, mint amire szükségünk lett volna.

A lelkesedés megvolt nálunk, de a szerbeknél is.

Mindkét csapat elképesztő módon motivált volt, ez nem is volt kérdés, minden játékos tudta, mennyire fontos ez a mérkőzés. Ennek megfelelően szoros is volt, egy-két eladott labdán, egy-két védésen múlt a végeredmény. Sajnos a szerbek jöttek ki jobban belőle, de büszke vagyok a srácokra, mindenki beletette, amit tud. Sok olyan játékosunk van, aki sérüléssel küszködik, mégis játszott, mert itt akart lenni, nem akarta cserbenhagyni a csapatot.

Ön szerint az első mérkőzésen múlt?

Szerbiában egyértelműen a tudásunk alatt játszottunk, volt, hogy a szerbek már hét góllal is vezettek, amit nagyon nehéz behozni. Visszajöttünk, de sokat kivett belőlünk, csak két gólon múlt, és megvolt a lehetőségünk a visszavágó végén, nálunk volt a labda, hetespárbajra menthettük volna a párharcot, nem sikerült Ez a sport ilyen.