Nemzeti Sportrádió

Ajkáról érkezik kapus Kecskemétre a távozó Varga Bence helyére

K. Zs.K. Zs.
2026.05.19. 10:52
Címkék
Dúzs Gellért KTE Kecskeméti TE magyar átigazolás Szabados István
Kapust szerződtetett a Kecskeméti TE: a legutóbb Ajkán védő Szabados István a KTE-ben folytatja pályafutását – adta hírül kedden hivatalos honlapján az NB II-es labdarúgócsapat.

A debreceni születésű, a DVSC akadémiájáról induló, most szabadon igazolható Szabados István a távozó Varga Bence helyére érkezik a kecskemétiekhez.

Szabados 2018 és 2021 között a DEAC-ban védett, a legutóbbi öt évet az NB II-es Ajkában töltötte; az első két idényében többnyire csereként számoltak vele, az utóbbi háromban már 64 tétmeccsen állt a kapuban. A 2025–2026-is idényben az ötödik helyen végzett a kapott gól nélküli mérkőzések számában (20/7) – összegez a kecskemetite.hu.

„Öt év után eljött számomra a váltás ideje. Fontos szempont volt, hogy olyan csapathoz kerüljek, ahol komoly célok vannak. Ez Kecskeméten adott, hiszen szeretne feljutni a klub. Szintet szeretnék lépni, fejlődni akarok, ehhez úgy érzem, hogy megtaláltam a megfelelő állomást a karrieremben” – idézi a klubhonlap a 28 éves Szabadost.

Ugyancsak „kapushír”, hogy a Nemzeti Sport információi szerint az élvonalba jutó Budapest Honvéd napokon belül hosszabbít Dúzs Gellérttel, akinek júniusban lejárna a jelenlegi megállapodása. 

 

Dúzs Gellért KTE Kecskeméti TE magyar átigazolás Szabados István
Legfrissebb hírek

„Mim Gergely kész a visszatérésre, egy új feladatra”

Labdarúgó NB I
21 órája

ZTE: két érkező hamarosan aláírhat; Akpe újabb kérője; többen távoznak

Labdarúgó NB I
22 órája

Hazai győzelemmel lett bajnok a Vasas, négyet kapott a BVSC-től a szintén feljutó Honvéd – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 19:00

Háromgólos sikerrel fejezte be az idényt a Soroksár

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 17:52

Keane korábbi játékosaival tárgyalhat a Fradi, ha marad az edző – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.15. 12:38

Az Újpest kifizeti az egymillió eurós kivásárlási árat a Szparinál berobbant támadóért – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.14. 14:23

Dejan Sztankovics elhozná a Ferencvárostól egyik korábbi játékosát – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.12. 11:46

Kétgólos Honvéd-siker a feljutók rangadóján, kiesett a Budafok és a Békéscsaba – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.05.10. 21:00
Ezek is érdekelhetik