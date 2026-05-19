Ajkáról érkezik kapus Kecskemétre a távozó Varga Bence helyére

A debreceni születésű, a DVSC akadémiájáról induló, most szabadon igazolható Szabados István a távozó Varga Bence helyére érkezik a kecskemétiekhez.

Szabados 2018 és 2021 között a DEAC-ban védett, a legutóbbi öt évet az NB II-es Ajkában töltötte; az első két idényében többnyire csereként számoltak vele, az utóbbi háromban már 64 tétmeccsen állt a kapuban. A 2025–2026-is idényben az ötödik helyen végzett a kapott gól nélküli mérkőzések számában (20/7) – összegez a kecskemetite.hu.

„Öt év után eljött számomra a váltás ideje. Fontos szempont volt, hogy olyan csapathoz kerüljek, ahol komoly célok vannak. Ez Kecskeméten adott, hiszen szeretne feljutni a klub. Szintet szeretnék lépni, fejlődni akarok, ehhez úgy érzem, hogy megtaláltam a megfelelő állomást a karrieremben” – idézi a klubhonlap a 28 éves Szabadost.

Ugyancsak „kapushír”, hogy a Nemzeti Sport információi szerint az élvonalba jutó Budapest Honvéd napokon belül hosszabbít Dúzs Gellérttel, akinek júniusban lejárna a jelenlegi megállapodása.