NS-képeslap: a sport- és a közösségi események találkozási pontja

Két éve adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Demecser városának új sportcsarnokát. Az 1867 négyzetméteres létesítményben százötven fős lelátót, 75 négyzetméteres konditermet, egy kisebb szertárat, négy 20 fős öltözőt, két játékvezetői öltözőt és a kiszolgáló vizes helyiségeket alakították ki. A beruházás mintegy kétmilliárd forintos állami támogatásból valósult meg.

Az átadón Rátkai Sándor, a város polgármestere elmondta, ez nem csupán egy sportlétesítmény, hanem egy közösségi pont, ahol a sport- és társadalmi események találkoznak.

„A munkacsarnok nemcsak a kézilabda szerelmeseinek, hanem minden sportolónak és sportkedvelőnek otthont ad. Reméljük, hogy itt születnek majd a jövő bajnokai, és itt találkoznak a barátok és családok a mérkőzések alatt” – fogalmazott a városvezető.

Az utóbbi években Kézilabdamunkacsarnok-fejlesztési Program keretében tizenhét helyszínen épültek központi költségvetési forrásból kézilabdacsarnokok. A fejlesztési koncepció szerint ezek a létesítmények típusterv alapján, a helyszíni környezethez igazítva épülnek meg. Elsősorban a helyi kézilabdaklub edzéseinek és bajnoki mérkőzéseinek ad otthont, de mellette testnevelési óráknak, illetve más sportágaknak a színhelye lehet.