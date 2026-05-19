Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: a sport- és a közösségi események találkozási pontja

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.05.19. 08:24
Címkék
létesítmény kézilabda ns-képeslap
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Demecserből érkezett képeslap.

Két éve adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Demecser városának új sportcsarnokát. Az 1867 négyzetméteres létesítményben százötven fős lelátót, 75 négyzetméteres konditermet, egy kisebb szertárat, négy 20 fős öltözőt, két játékvezetői öltözőt és a kiszolgáló vizes helyiségeket alakították ki. A beruházás mintegy kétmilliárd forintos állami támogatásból valósult meg.

Az átadón Rátkai Sándor, a város polgármestere elmondta, ez nem csupán egy sportlétesítmény, hanem egy közösségi pont, ahol a sport- és társadalmi események találkoznak.

„A munkacsarnok nemcsak a kézilabda szerelmeseinek, hanem minden sportolónak és sportkedvelőnek otthont ad. Reméljük, hogy itt születnek majd a jövő bajnokai, és itt találkoznak a barátok és családok a mérkőzések alatt” – fogalmazott a városvezető.

Az utóbbi években Kézilabdamunkacsarnok-fejlesztési Program keretében tizenhét helyszínen épültek központi költségvetési forrásból kézilabdacsarnokok. A fejlesztési koncepció szerint ezek a létesítmények típusterv alapján, a helyszíni környezethez igazítva épülnek meg. Elsősorban a helyi kézilabdaklub edzéseinek és bajnoki mérkőzéseinek ad otthont, de mellette testnevelési óráknak, illetve más sportágaknak a színhelye lehet.

 

létesítmény kézilabda ns-képeslap
Legfrissebb hírek

Siti Beáta és Skaliczki László is Török Bódog-életműdíjas

Kézilabda
2026.05.12. 14:30

Európai kézilabdaligák: Ogonovszky Eszter csapata kupadöntős

Kézilabda
2026.05.09. 22:47

NS-képeslap: a kajak-kenu új otthona Sukorón épült

Kajak-kenu
2026.05.09. 12:16

Kézilabda: Tóth Rajmond kilenc gólt lőtt csapatában – körkép

Kézilabda
2026.05.08. 23:11

Sérülés miatt több hónapra kidőlt a Debrecen kézilabdázója

Kézilabda
2026.05.07. 19:34

Pitz András: Az utánpótlásképzésben elsősorban pedagógusokra van szükség

Kézilabda
2026.05.05. 09:38

Csendben írt történelem – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.05.05. 06:41

Kiderült, hol folytatja pályafutását Bodó Richárd

Kézilabda
2026.05.04. 20:18
Ezek is érdekelhetik