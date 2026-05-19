Négy magyar induló a vadvízi kajak-kenu világbajnokságon

A versenyeket az Orbász (Vrbas) folyón rendezik.

„Nem egy nehéz pályáról beszélünk, csak egy nagyobb szikla van benne, viszont a hullámok nagyobbak, mint Dunaremetén – mondta Seprenyi Sára, aki társaihoz hasonlóan már a helyszínen készül. – A múlt hét elején rengeteg eső esett, ami miatt jelentősen emelkedett a vízszint, de már rendesen tudtunk rajta evezni. Én egyébként a talent-program részeként sokszor voltam már itt. A többiek ügyesek voltak az eddigi edzéseken, nem volt még úszás sem. A kenuval még Saci és Barna is ismerkedik, a kevés rutin miatt nyilván vannak még nehézségeik.”

A vb szerdán a hosszú távú versenyekkel veszi kezdetét, majd pénteken és szombaton a sprintszám kerül fókuszba.

„Kevés rutinja van még a csapatnak, szóval a tisztes helytállás lesz a célunk. Balázs gyors kezű, ha jól elkapja a hullámokat, sprintben jó eredményt érhet el. A hosszú táv +combos+ lesz, de ez Barninak még feküdhet is. Ha hiba nélkül le tudunk jönni a pályán, már elégedettek lehetünk” – mondta Seprenyi Sára, aki 2018-ban nyert már Európa Kupát ezen a helyszínen, jelenleg pedig a hazai szövetség szlalom szakági koordinátora.

A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán. Magyarország – dunaremetei helyszínnel – június 5–6-án vadvízi világkupát rendez.