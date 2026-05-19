Az élvonalban maradásért lép pályára a Komárom

A rendes játék­idő hosszabbításában gólt kaptak a komáromiak, majd hosszas videózás után a játékvezető érvénytelenítette. Domonkos Kristóf, a KFC 27 éves középpályása lapunknak elmondta: egy világ omlott össze bennük az Eperjes góljánál, hiszen a döntetlen a kiesésüket eredményezte volna, s óriási megkönnyebbülés volt a találat érvénytelenítése. Most itt az újabb feladat előttük, osztályozót játszanak az élvonalban maradásért a másodosztályú MFK Zvolennel, a párharc első meccsét kedden rendezik meg Zólyomban, a visszavágót pedig szombaton.

„Maximálisan oda kell tennünk magunkat a Zólyom ellen a remélt sikerhez. Mindannyiunkat motivál, hogy a következő idényben immár az új stadionunkban játsszunk élvonalbeli meccseket” – fogalmazott Domonkos Kristóf.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

16.30: Zólyom–Komárom