Az élvonalban maradásért lép pályára a Komárom
A rendes játékidő hosszabbításában gólt kaptak a komáromiak, majd hosszas videózás után a játékvezető érvénytelenítette. Domonkos Kristóf, a KFC 27 éves középpályása lapunknak elmondta: egy világ omlott össze bennük az Eperjes góljánál, hiszen a döntetlen a kiesésüket eredményezte volna, s óriási megkönnyebbülés volt a találat érvénytelenítése. Most itt az újabb feladat előttük, osztályozót játszanak az élvonalban maradásért a másodosztályú MFK Zvolennel, a párharc első meccsét kedden rendezik meg Zólyomban, a visszavágót pedig szombaton.
„Maximálisan oda kell tennünk magunkat a Zólyom ellen a remélt sikerhez. Mindannyiunkat motivál, hogy a következő idényben immár az új stadionunkban játsszunk élvonalbeli meccseket” – fogalmazott Domonkos Kristóf.
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
16.30: Zólyom–Komárom