Az élvonalban maradásért lép pályára a Komárom

2026.05.19. 10:36
Fontos mérkőzés vár a Komáromra
Komárom KFC Komárom Niké Liga
Hihehetlen izgalmak közepette ért oda a szlovák élvonal, a Niké Liga osztályozós helyére a többségi magyar tulajdonban lévő Komáromi FC a múlt hét végén: az utolsó fordulóban 1–0-ra legyőzte és ezzel az utolsó, kieső helyre taszította az eperjesi csapatot.

A rendes játék­idő hosszabbításában gólt kaptak a komáromiak, majd hosszas videózás után a játékvezető érvénytelenítette. Domonkos Kristóf, a KFC 27 éves középpályása lapunknak elmondta: egy világ omlott össze bennük az Eperjes góljánál, hiszen a döntetlen a kiesésüket eredményezte volna, s óriási megkönnyebbülés volt a találat érvénytelenítése. Most itt az újabb feladat előttük, osztályozót játszanak az élvonalban maradásért a másodosztályú MFK Zvolennel, a párharc első meccsét kedden rendezik meg Zólyomban, a visszavágót pedig szombaton.

 „Maximálisan oda kell tennünk magunkat a Zólyom ellen a remélt sikerhez. Mindannyiunkat motivál, hogy a következő idényben immár az új stadionunkban játsszunk élvonalbeli meccseket” – fogalmazott Domonkos Kristóf.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
16.30: Zólyom–Komárom

 

