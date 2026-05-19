Ancelotti: Csak Neymaron múlik, mennyit játszik a vb-n

2026.05.19. 10:46
Neymar ott lesz a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
Brazília világbajnoki keret Neymar Jr kerethirdetés Carlo Ancelotti
A brazil válogatott világbajnoki keretének kijelölése után Carlo Ancelotti hosszú interjút adott a Globoesporte-nak, amelyben az is megindokolta, miért válogatta be a vb-re utazók közé Neymart, aki szövetségi kapitánysága alatt még egyszer sem lépett pályára a selecaóban.

Ha valahol komolyan veszik Bill Shankly mondását, miszerint a futball nem élet-halál kérdése, hanem annál sokkal több, az Brazília. Az ötszörös világbajnok válogatott hazájában a vb-keret bejelentése ünnepi esemény, amely cikkek, interjúk és elemzések tömkelegét hozza magával, a kétszázmillió szövetségi kapitány országában lehetetlen mindenkinek tetsző döntés hozni.

Ezzel most a tavaly kinevezett sztáredző, Carlo Ancelotti szembesült, amikor magyar idő szerint hétfő este tízkor kihirdette, kik azok a brazil labdarúgók, akik az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságra utazhatnak. Az idei bejelentés előtt a talán legnagyobb kérdés az volt: ott lesz- e a világ legnagyobb sporteseményén az utóbbi másfél évtized legjobb brazil focistája, a válogatott gólrekordere, Neymar? Nos, Ancelotti igennel felelt, a Santos csillaga bekerült a szűkített keretbe, s a selecao főnöke szerint csak rajta múlik, hogy epizodista vagy főszereplő lesz negyedik világbajnokságán.

„Neymar nem azért van a kiválasztottak között, mert azt gondoltuk, jó csere lesz, hanem azért, mert olyan kvalitásokkal rendelkezik, amelyek a csapat hasznára a lehetnek. Az, hogy egy percet, öt percet kap, nem lép pályára vagy végigjátssza a mérkőzést, még nem tudom megmondani, de nem is lényeges. Sokkal fontosabb, hogy aki lehetőséget kap, legyen az bármennyi is, minőséget tegyen hozzá a játékunkhoz. Teljesen őszinte, világos és egyértelmű szeretnék lenni: akkor játszik, ah megérdemli, ez pedig az edzéseken dől el. Egyébként is kulcsfontosságú, hogy ne egy embertől várjuk a megváltást” – fogalmazott Carlo Ancelotti a Globoesporte-nak adott interjúban.

A selecao főnöke szerint csak Neymaron múlik, mennyi szerepet kap világbajnokságon (Fotó: Getty Images)

A brazil válogatottal hazai pályán 2013-ban Konfederációs Kupát, 2016-ban olimpiai bajnoki címet szerző Neymar utoljára 2023. október 17-én, az Uruguay ellen 2–0-ra elvesztett világbajnoki selejtezőn játszott utoljára nemzeti színekben, azon a mérkőzésen szenvedett olyan súlyos térdsérülést, amely miatt több mint egy évet volt kénytelen kihagyni. A 34 éves csillag Ancelotti kinevezése óta a neve minden bő keretben szerepelt, de végül az olasz mester egyszer sem szavazott neki bizalmat – ezért okozott egyeseknél meglepetést, hogy ott lesz a világbajnokságon.

„Neymart egész évben figyeltük. Kulcsjátékos, akinek fontos szerepet szánunk, de pontosan olyan kötelességei vannak, mint a többi huszonöt labdarúgónknak. Tapasztalt játékos, tudja, mit kell tennie, csak rajta múlik, hogy játszik, nem játszik, a kispadról száll be vagy esetleg ott is marad” – mondta a szövetségi kapitány játékosáról, aki 2025 januárjában tért vissza hazájába, az idei évet megúszta komolyabb sérülés nélkül, s eddigi tizenöt 2026-os tétmeccsén hat gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Brazil v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Neymar a brazil válogatott valaha volt legjobb góllövője (Fotó: Getty Images)

„Csak a fizikai állapotát követtük nyomon, hiszen az ő esetében mindig is ez volt a meghatározó tényező. Az utóbbi meccseken kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, a kondícióján még a világbajnokságig is javíthatunk. A tapasztalata aranyat ér, csakúgy, mint az, hogy képes remek hangulatot teremteni a csapatnál” – jelentette ki Ancelotti, aki a támadósor közepén szán szerepet Neymarnak.

„A keret kijelölésénél sok tényezőt kell figyelembe venni. Brazíliában ez különösen nehéz döntés, a játékosok egyéni karakterét nehéz összehasonlítani. Nagyon sajnáljuk és tiszteljük Joao Pedrót, aki az idényben nyújtott produkciója alapján megérdemelte volna, hogy bekerüljön a keretbe, de másképp döntöttünk.”

Joao Pedro: Innentől szurkoló vagyok

Carlo Ancelotti döntésének legnagyobb vesztese minden kétséget kizáróan a Chelsea csatára, Joao Pedro lett, aki tavaly nyári érkezése óta a „kékek” színeiben 52 tétmeccsen 23 gólja mellett 9 gólpasszt is kiosztott.

„Mindig arra törekedtem, hogy a lehető legjobb legyek. Sajnos most nem sikerült valóra váltanom az álmomat, hogy világbajnokságon képviseljem a hazámat, de nyugodt és koncentrált maradok, ahogyan mindig. Az öröm és a frusztráció is a futball része. Most annyit tehetek, hogy sok szerencsét kívánok azoknak, akik ott lehetnek, én pedig szurkolok azért, hogy megnyerjék a hatodik világbajnoki címet” – kommentálta a közösségi médiában a kapitány döntését a 24 éves támadó, akit angol klubcsapatánál az idény legjobbjának választottak.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
 

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
A C-CSOPORT MENETRENDJE

 

 

