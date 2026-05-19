Ancelotti: Csak Neymaron múlik, mennyit játszik a vb-n

Ha valahol komolyan veszik Bill Shankly mondását, miszerint a futball nem élet-halál kérdése, hanem annál sokkal több, az Brazília. Az ötszörös világbajnok válogatott hazájában a vb-keret bejelentése ünnepi esemény, amely cikkek, interjúk és elemzések tömkelegét hozza magával, a kétszázmillió szövetségi kapitány országában lehetetlen mindenkinek tetsző döntés hozni.

Ezzel most a tavaly kinevezett sztáredző, Carlo Ancelotti szembesült, amikor magyar idő szerint hétfő este tízkor kihirdette, kik azok a brazil labdarúgók, akik az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságra utazhatnak. Az idei bejelentés előtt a talán legnagyobb kérdés az volt: ott lesz- e a világ legnagyobb sporteseményén az utóbbi másfél évtized legjobb brazil focistája, a válogatott gólrekordere, Neymar? Nos, Ancelotti igennel felelt, a Santos csillaga bekerült a szűkített keretbe, s a selecao főnöke szerint csak rajta múlik, hogy epizodista vagy főszereplő lesz negyedik világbajnokságán.

„Neymar nem azért van a kiválasztottak között, mert azt gondoltuk, jó csere lesz, hanem azért, mert olyan kvalitásokkal rendelkezik, amelyek a csapat hasznára a lehetnek. Az, hogy egy percet, öt percet kap, nem lép pályára vagy végigjátssza a mérkőzést, még nem tudom megmondani, de nem is lényeges. Sokkal fontosabb, hogy aki lehetőséget kap, legyen az bármennyi is, minőséget tegyen hozzá a játékunkhoz. Teljesen őszinte, világos és egyértelmű szeretnék lenni: akkor játszik, ah megérdemli, ez pedig az edzéseken dől el. Egyébként is kulcsfontosságú, hogy ne egy embertől várjuk a megváltást” – fogalmazott Carlo Ancelotti a Globoesporte-nak adott interjúban.

A selecao főnöke szerint csak Neymaron múlik, mennyi szerepet kap világbajnokságon (Fotó: Getty Images)

A brazil válogatottal hazai pályán 2013-ban Konfederációs Kupát, 2016-ban olimpiai bajnoki címet szerző Neymar utoljára 2023. október 17-én, az Uruguay ellen 2–0-ra elvesztett világbajnoki selejtezőn játszott utoljára nemzeti színekben, azon a mérkőzésen szenvedett olyan súlyos térdsérülést, amely miatt több mint egy évet volt kénytelen kihagyni. A 34 éves csillag Ancelotti kinevezése óta a neve minden bő keretben szerepelt, de végül az olasz mester egyszer sem szavazott neki bizalmat – ezért okozott egyeseknél meglepetést, hogy ott lesz a világbajnokságon.

„Neymart egész évben figyeltük. Kulcsjátékos, akinek fontos szerepet szánunk, de pontosan olyan kötelességei vannak, mint a többi huszonöt labdarúgónknak. Tapasztalt játékos, tudja, mit kell tennie, csak rajta múlik, hogy játszik, nem játszik, a kispadról száll be vagy esetleg ott is marad” – mondta a szövetségi kapitány játékosáról, aki 2025 januárjában tért vissza hazájába, az idei évet megúszta komolyabb sérülés nélkül, s eddigi tizenöt 2026-os tétmeccsén hat gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Neymar a brazil válogatott valaha volt legjobb góllövője (Fotó: Getty Images)

„Csak a fizikai állapotát követtük nyomon, hiszen az ő esetében mindig is ez volt a meghatározó tényező. Az utóbbi meccseken kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, a kondícióján még a világbajnokságig is javíthatunk. A tapasztalata aranyat ér, csakúgy, mint az, hogy képes remek hangulatot teremteni a csapatnál” – jelentette ki Ancelotti, aki a támadósor közepén szán szerepet Neymarnak.

„A keret kijelölésénél sok tényezőt kell figyelembe venni. Brazíliában ez különösen nehéz döntés, a játékosok egyéni karakterét nehéz összehasonlítani. Nagyon sajnáljuk és tiszteljük Joao Pedrót, aki az idényben nyújtott produkciója alapján megérdemelte volna, hogy bekerüljön a keretbe, de másképp döntöttünk.”

Joao Pedro: Innentől szurkoló vagyok Carlo Ancelotti döntésének legnagyobb vesztese minden kétséget kizáróan a Chelsea csatára, Joao Pedro lett, aki tavaly nyári érkezése óta a „kékek” színeiben 52 tétmeccsen 23 gólja mellett 9 gólpasszt is kiosztott. „Mindig arra törekedtem, hogy a lehető legjobb legyek. Sajnos most nem sikerült valóra váltanom az álmomat, hogy világbajnokságon képviseljem a hazámat, de nyugodt és koncentrált maradok, ahogyan mindig. Az öröm és a frusztráció is a futball része. Most annyit tehetek, hogy sok szerencsét kívánok azoknak, akik ott lehetnek, én pedig szurkolok azért, hogy megnyerjék a hatodik világbajnoki címet” – kommentálta a közösségi médiában a kapitány döntését a 24 éves támadó, akit angol klubcsapatánál az idény legjobbjának választottak.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

