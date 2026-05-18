Darts: szünetet tart pályafutásában Raymond van Barneveld

A német portál szerint az 59 éves, ötszörös világbajnok legenda szeptemberig nem lép pályára profi versenyen, mivel a feleségével az angliai Milton Keynesbe költözik. Van Barneveld a költözés mellett arra szeretné használni a szünetet, hogy újra formába lendüljön.

„Nem hogy döcögök, teljesen formán kívül vagyok. Kifejezetten rosszul mennek a dolgok. (...) Ha egy labdarúgó megsérül, akkor felépül, majd a tartalékcsapatban építi fel magát, hogy folyamatosan visszatérjen az első csapatba. Nos, én most krónikusan sérült vagyok, elsősorban mentálisan, és nem tudok helyrejönni. Jelenleg nagyon nehéz helyzetben vagyok” – mondta Raymond van Barneveld. A világranglista 38. helyén álló dartsos hozzátette, hogy folytatni szeretné és tornákat is szeretne nyerni, de a jelenlegi helyzetben értelmetlen számára a folytatás – még akkor is, ha emiatt nem jut ki az év végi világbajnokságra.