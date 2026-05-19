Klose csapata egymillió euróért vinné Tóth Rajmundot – sajtóhír

K. Zs.
2026.05.19. 09:40
Tóth Rajmund (Fotó: Czinege Melinda)
ETO FC Nürnberg Tóth Rajmund
A Bild híradása szerint a német labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Nürnberg vezetősége tanulmányozza az ETO FC középpályása, Tóth Rajmund szerződtetésének lehetőségét.

A Bild úgy tudja, hogy a Nürnberg kész akár egymillió eurót is fizetni Tóth Rajmundért, akinek piaci értékét a Transfermarkt 600 ezerre euróra teszi. A német lap szerint a 22 éves Tóth az első számú kiszemeltek közé tartozik a középpályájukat megerősíteni igyekvő nürnbergieknél, akiknél a világbajnok Miroslav Klose a vezetőedző.

Kérdéses, hogy a német másodosztály legutóbbi idényét a nyolcadik helyen záró Nürnberg mennyire jelentene valódi előrelépést Tóth számára, illetve hogy az ETO hajlandó lenne-e egymillió euróért elengedni egyik legnagyobb értékét – emlékeztet a Bild hétfő esti hírét kiszúró Csakfoci.

A napokban a magyar válogatott keretébe meghívót kapó, immár magyar bajnok Tóth szerződése 2028-ig érvényes a győrieknél.

 

