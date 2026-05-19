Vitézy Dávid: A valaha volt legnagyobb terhelés vár a budapesti reptérre a BL-döntő hétvégéjén

„Egy asztalhoz ültettük a rendőri vezetőket, a BKK, a MÁV, a Budapest Airport, a Hungarocontrol, az NRÜ és az NSÜ vezetőit, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseit, hogy megkeressük és megtaláljuk azokat a pontokat, ahol kormányzati beavatkozás, koordináció vagy segítség szükséges. Óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-én, 30-án és 31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést” – írta bejegyzésében Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy „az egész világ egyik legnézettebb, félmilliárd ember által követett sporteseménye zajlik majd Budapesten, a sikeres szervezés az egész ország közös érdeke”.

A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik 18.00-kor a budapesti Puskás Arénában, ahol a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenallal ütközik meg a trófeáért.