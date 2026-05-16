Szon Hung Min, Li Kang In és Kim Min Dzse is ott van Dél-Korea világbajnoki keretében

M. B.M. B.
2026.05.16. 10:54
Hong Mjung Bo (Fotó: Getty Images)
Kihirdette világbajnoki keretét a dél-koreai labdarúgó-válogatott – derül ki a csapat hivatalos Facebook-oldalára feltöltött posztból.

Nagy meglepetés nincs Hong Mjung Bo szövetségi kapitány keretében, a legnagyobb nevek (Szon Hung Min, Kim Min Dzse, Li Kang In) mind ott vannak a névsorban.

A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dzso Hjon Vu (Ulszan), Kim Szung Kju (FC Tokió – Japán), Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)
Védők: Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), Csho Ju Min (Sardzsah FC – Arab Emírségek), Li Han Bom (Midtjylland – Dánia), Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), Pak Dzsin Szob (Csöcsiang FC – Kína), Li Gi Hjuk (Gangvon FC), Li Te Szok (Austria Wien – Ausztria), Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen)
Középpályások: Jang Hjun Jun (Celtic – Skócia), Pak Szung Ho (Birmingham City – Anglia), Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), Kim Dzsin Kju (Csonbuk Motors), Be Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), Om Dzsi Szung (Swansea City – Anglia/Wales), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Li Tong Kjong (Ulszan), Li Dzse Szung (Mainz – Németország), Li Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország)
Támadók: Oh Hjon Kju (Besiktas – Törökország), Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Csho Ku Szung (Midtylland – Dánia)
Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Mexikó–Dél-AfrikaX–X
június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Dél-Korea–CsehországX–X
június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-AfrikaX–X
június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Mexikó–Dél-KoreaX–X
június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Csehország–MexikóX–X
június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-KoreaX–X
az a-csoport menetrendje

