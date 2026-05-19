Béres Gergely: Hamar helyre rakjuk a történteket

2026.05.19. 11:07
Béres Gergely
Semmi sem sikerült a Catalunya elleni visszavágón a BVSC női vízilabdacsapatának, de így még nagyobb lesz a motiváció az FTC elleni bajnoki döntőre – véli Schmuck Tünde, míg Béres Gergely vezetőedző arról beszélt, újult erővel térnek vissza, és megmutatják, miért is finalisták az ob I-ben.

A visszavágón távol állt attól a BVSC, hogy a női vízilabda Eurokupában kiharcolja a finálét a spanyol CN Catalunya ellen szombaton. Az idegenbeli első mérkőzés (13–13) április 11-én biztató volt, ám a hazai visszavágón a BVSC nem tudott megújulni támadásban. Az ellenfél jól zárt össze hátul, távol tartotta a zuglóiakat a kaputól, lövéseiket legtöbbször jól blokkolta. Amikor a negyedik negyed kezdetén két gyors góllal Mucsy Mandula és Lendvay Zoé felhozta 7–4-re a BVSC-t, még volt esély az izgalmas végjátékra, ám az újabb kapott gól, majd Lendvay brutalitásért megítélt kiállítása és a négyperces emberhátrány eldöntötte az összecsapást – 11–4, összesítésben 24–17 lett oda.

„Nagyon szerettünk volna döntőbe jutni, eddig nagyon jól is játszottunk az Eurokupában, de most semmi sem jött össze, míg a Catalunyának minden. Négy lőtt góllal nehéz meccset nyerni, csapatként rontottuk el, senkinek sem ment úgy a játék, mint például az UVSE elleni elődöntős párharcban. Így viszont még nagyobb lesz a motivációnk a bajnoki döntőben, a Ferencváros elképesztően kemény ellenfél, viszont mindent megteszünk, hogy megnehezítsük a dolgát” – összegzett a kapus Schmuck Tünde, aki meghívót kapott Cseh Sándortól a júliusi sydney-i világkupadöntőre készülő válogatottba csapattársaival, Dömsödi Dalmával és Lendvay Zoéval egyetemben.

„Egész évben erőn felül teljesítünk, ezúttal nem így alakult. De szerintem mindenki hamar helyre rakja a történteket, és újult erővel térünk vissza a helyes útra, megmutatva, miért is játszhatunk bajnoki döntőt, ami önmagában óriási szó – mondta Béres Gergely vezetőedző, akitől megkérdeztük, miben alakult másképp a visszavágó az első mérkőzéshez képest, valamint hátrányt jelentett-e az egy hónapnyi tétmeccs nélküli időszak. – Az elején kimaradtak a helyzeteink, ez lélektanilag nem jött jól, és ebből nem tudtunk felállni. Kint pontosabbak voltunk elöl. Az időfaktorral már a meccs előtt sem foglalkoztam, tudtuk, hogy ez van, utólag sem szeretném ezzel felmenteni magunkat. Nem lovagolhattuk meg a hullámot, amelyet a bajnoki döntőbe jutás keltett, de volt időnk felkészülni. Kezdetben nem is kaptunk sok gólt, de a pontos lövések elmaradtak, ezen múlt a kiesésünk.”     

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó bajnoki döntő első mérkőzését csütörtök este rendezik meg a Népligetben.     

 

