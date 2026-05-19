Nemzeti Sportrádió

Kiss Dávid: Tudjuk, miről dönt a britek elleni meccs

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Zürich
2026.05.19. 10:43
null
Kiss Dávid reméli, hogy egy győzelem elég lehet a bennmaradáshoz (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Kiss Dávid jégkorong-vb Nagy Krisztián
Fakultatív átmozgató edzéssel, elemzéssel és videózással készül a magyar férfi jégkorong-válogatott a britek elleni sorsdöntő összecsapásra. Az osztráktól elszenvedett szoros vereség már a múlté, mindenki arra koncentrál, hogy kedden legyőzzük Nagy-Britanniát.

Testi épségével fizetett Bartalis István azért, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, és segítsen bent tartani az elitben a magyar férfi jégkorong-válogatottat. Persze a versenysportnak része a sérülés, de egy ideig reméltük, nem túlságosan nagy a baj.

„Néhány szót váltottam csak Bartalis Istvánnal, akkor még nem volt meg az MRI-vizsgálat eredménye, azóta már tudjuk, hogy a mellkasában elszakadt egy izom, és sajnos nem kerülhető el a műtéti beavatkozás. Nemcsak a világbajnoksága ért véget, hanem hónapokig tart majd a rehabilitációja, így a következő idény elejéből is biztosan ki kell hagynia valamennyit” – mondta a Nemzeti Sportnak Kiss Dávid, a magyar válogatott másodedzője.

Természetesen a hétfői tréningen Bartalis István nem vett részt, de ezúttal rajta kívül sokan mások sem, hiszen a megjelenés fakultatív volt. Vay Ádám már az edzés kezdete előtt tíz perccel a padon ült, Csollák Márkó csatlakozott hozzá először, de egy kis ideig várniuk kellett, hiszen a rolba még rótta a köröket, a britek által szétkorcsolyázott jeget újította fel a mieinknek. Hiába az osztrákok elleni vasárnapi vereség, ha jégen lehetnek, csak a jelen létezik a válogatott játékosainak – legalábbis ez látszódott a jó hangulatú bemelegítésen. Csollák heccelte a kapusedzőt, Székely Csabát, egy üveg kólát kap, ha a félpályáról ráemeli az egyik kapu tetejére a korongot, a kihíváshoz Papp Kristóf is csatlakozott, de néhány kísérletből egyiküknek sem sikerült teljesítenie.

„Átmozgató edzés volt, kis létszámmal, de olyan edzéstervet kellett összerakni, ami a kapusainknak is megfelelő. Ezért úgy gondoltuk, hogy a koronggal a támadó harmadbeli játékhelyzeteket gyakoroljuk, amelyekben a hátvédeknek és a csatároknak konkrét feladatai vannak. Nehezen megy nekünk a palánkról leszedni a korongot, és ezen a szinten ezt fejleszteni kell, jobban kell csinálni, minél kevesebb érintésből passzolni a társnak és gólhelyzetet kialakítani” – mondta Kiss.

Nincs mese, a briteket le kell győzni

Már a világbajnokság előtt is valós forgatókönyvnek tűnt, az a csapat esik ki az elit A-csoportjából, amelyik a Magyarország–Nagy-Britannia párharcot elveszíti. Papíron a miénk és a briteké a két leggyengébb válogatott a zürichi nyolcasban, és miután a szigetországiak szombaton 5–2-re, mi pedig vasárnap 4–2-re kikaptunk Ausztriától, a háromszereplős alsóházi versenyfutás kétszereplősre csökkent. Ahogy egy évvel ezelőtt elég volt legyőzni egyetlen közvetlen riválist (Kazahsztánt) a bennmaradáshoz, úgy most is elég lehet – akár hosszabbításban vagy szétlövéssel – megverni a briteket a tagságunk megtartásához, ha viszont ez nem sikerül, szinte bizonyosan búcsúzunk az elittől. 

A rivális válogatottját egyébként szinte kizárólag az Elite Ice Hockey League-ben (brit első osztály) játszó hokisok alkotják, közülük ketten, Josh Tetlow és Ollie Betteridge is Garát Zsombor klubtársai a Nottingham Panthersben. A legveszélyesebb játékosuk azonban kétségtelenül a német Eisbären Berlin (DEL) játékosa. Liam Kirk az előző idényben pont/meccs átlag fölött teljesített klubjában, és meg is nyerte a nívós német bajnokságot csapatával. 

ELLENFÉLNÉZŐ

Abban már a világbajnokság előtt is biztosak lehettünk, hogy a britek elleni mérkőzés meghatározó lesz a bennmaradás szempontjából. Mostanra tudjuk, kötelező nyerni kedden, hiszen az angolok után csak papíron nálunk erősebb csapattal találkozunk, sorban Németországgal, Svájccal, az Egyesült Államokkal és Lettországgal. A szakvezető elmondta azt is, miben kell fejlődnünk az osztrákok elleni vereséghez képest, valamint kitért arra, hogy nem sulykolják feleslegesen a játékosoknak, hogy nyerni kell Nagy-Britannia ellen.

„A koronggal való játékuk jó. Abban, hogy a korong nélküli is, nem vagyok teljesen biztos. Ezért az a célunk, hogy amennyit csak lehet, birtokoljuk a pakkot, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy sokat korcsolyázzunk és pontosan passzoljunk – ez Ausztria ellen nem mindig sikerült. Persze az osztrákok játékereje nagyobb, de azt gondolom, ha nekiugrunk Nagy-Britanniának az első tíz percben, amíg mindegyik sorunk kétszer jégre lép, és megengedünk magunknak szabályos, de kőkemény ütközéseket, fizikai játékot, akkor nem hiszem, hogy tudnának megfelelően reagálni. Ezen a szinten elengedhetetlen, hogy fizikailag csúcsformában legyünk. Nem hangsúlyozzuk külön, hogy a britek elleni lesz valószínűleg a bennmaradást eldöntő párharc. Úgyis mindenki tudja, régóta játsszuk ezt a játékot. Már amikor a sorsolás megtörtént, tudtuk, hogy alakulhat így a világbajnokságunk. Ez van, meg kell ismételni, amit tavaly Kazahsztán ellen, és reménykedni, hogy adott esetben egy győzelem elég lehet az A-csoportos tagságunk megőrzéséhez. Még akkor is, ha az volt a célunk, hogy legalább két meccset nyerjünk Zürichben” – fogalmazott Kiss Dávid. 

– Nem lehet könnyű elviselni azt a bizonytalanságot, ami a válogatottnál betöltött helyét jellemezte. Elutazott Svájcba, de kimaradt a csapatból, majd Bartalis István sérülése miatt mégis bekerült a keretbe. Hogy élte meg?
– Erre vagyunk kiképezve, profi sportolók vagyunk és minden helyzetben arra figyelünk, hogy minél jobban teljesítsünk, hiába tartanak minket bizonytalanságban. Mint a katonáknak, nekünk is az a feladatunk, hogy elvégezzük, amit kérnek tőlünk. 

– Hogyan tudta meg, hogy újra bekerült a csapatba?
– Még a lelátón ültem az osztrákok elleni meccsen, amikor hallottam a hírt, hogy mi történt Istivel, majd az öltözőben beszélgettem vele kicsit. Ilyesmi sajnos előfordul, ő is megpróbálta a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, Tamperében a 2023-as világbajnokságon velem is megtörtént hasonló. Az edzők közölték utána, hogy betesznek a csapatba, most már csak az a kérdés, milyen szerepem lesz.

– Mit gyakoroltak a hétfői edzésen?
– Ilyenkor, meccsek között mindig csak átmozgatjuk magunkat, nem is mindenki edzett, csak, aki úgy érezte, szüksége van rá. Én az elmúlt napokban nem játszottam, de az összes lehetőséget megragadtam, amikor kondiban vagy jégen lehetett tréningezni. Ez a nap arra való, hogy felkészüljünk az egyik sorsdöntő meccsre a kettőből, azután, hogy a vasárnapit elveszítettük. A saját kezünkben van a sorsunk, viszont az angolok is tisztában vannak vele, hogy nagy valószínűség szerint kedden dől el, ki marad tagja az elitnek, és ki esik ki. 

Nagy Krisztián: Katonák vagyunk, tesszük, amit kérnek tőlünk
Kapcsolódó tartalom

Jégkorong-vb: Bartalis István számára négy perc után véget ért a torna

A Fehérvár AV19 csatára helyére az utolsó keretszűkítésnél kimaradó Nagy Krisztián került.

Két gyors gól után nem volt visszaút – Sárpátki Tamás

A magyar jégkorong-válogatott támadója szerint különösen fontos, hogy kedd este a britek ellen megfelelő állapotban legyen a csapat.

 

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
5. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Lettország–Ausztria (Tv: Sport 1)
20.20: Magyarország–Nagy-Britannia (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n!

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Finnország

3

3

13–4

+9

9

2. Svájc

3

3

13–4

+9

9

3. Ausztria

2

2

9–4

+5

6

4. Lettország

2

1

1

4–4

0

3

5. Egyesült Államok

3

1

2

8–10

–2

3

6. Magyarország

2

2

3–8

–5

0

7. Nagy-Britannia 

2

2

3–10

–7

0

8. Németország 

3

3

2–11

–9

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Kiss Dávid jégkorong-vb Nagy Krisztián
Legfrissebb hírek

Jégkorong-vb: Finnország az Egyesült Államokat, Svájc a németeket ütötte ki

Jégkorong
13 órája

Két gyors gól után nem volt visszaút – Sárpátki Tamás

Jégkorong
16 órája

Majoross: Magunkkal kell törődnünk

Jégkorong
19 órája

Jégkorong-vb: Bartalis István számára négy perc után véget ért a torna

Jégkorong
21 órája

Majoross Gergely: Nagyon fáj, hogy így kaptunk ki

Jégkorong
2026.05.17. 19:28

Ausztriától is kikapott a magyar jégkorong-válogatott a vb-n

Jégkorong
2026.05.17. 18:50

„Sokkal többet kaptam a hokitól, mint valaha gondoltam” – interjú Garát Zsomborral

Képes Sport
2026.05.17. 11:23

Vay Ádám: Nem könnyítették meg a munkámat, nyomtak, lőttek, takartak

Jégkorong
2026.05.17. 09:02
Ezek is érdekelhetik