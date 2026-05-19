Kiss Dávid: Tudjuk, miről dönt a britek elleni meccs

Testi épségével fizetett Bartalis István azért, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, és segítsen bent tartani az elitben a magyar férfi jégkorong-válogatottat. Persze a versenysportnak része a sérülés, de egy ideig reméltük, nem túlságosan nagy a baj.

„Néhány szót váltottam csak Bartalis Istvánnal, akkor még nem volt meg az MRI-vizsgálat eredménye, azóta már tudjuk, hogy a mellkasában elszakadt egy izom, és sajnos nem kerülhető el a műtéti beavatkozás. Nemcsak a világbajnoksága ért véget, hanem hónapokig tart majd a rehabilitációja, így a következő idény elejéből is biztosan ki kell hagynia valamennyit” – mondta a Nemzeti Sportnak Kiss Dávid, a magyar válogatott másodedzője.

Természetesen a hétfői tréningen Bartalis István nem vett részt, de ezúttal rajta kívül sokan mások sem, hiszen a megjelenés fakultatív volt. Vay Ádám már az edzés kezdete előtt tíz perccel a padon ült, Csollák Márkó csatlakozott hozzá először, de egy kis ideig várniuk kellett, hiszen a rolba még rótta a köröket, a britek által szétkorcsolyázott jeget újította fel a mieinknek. Hiába az osztrákok elleni vasárnapi vereség, ha jégen lehetnek, csak a jelen létezik a válogatott játékosainak – legalábbis ez látszódott a jó hangulatú bemelegítésen. Csollák heccelte a kapusedzőt, Székely Csabát, egy üveg kólát kap, ha a félpályáról ráemeli az egyik kapu tetejére a korongot, a kihíváshoz Papp Kristóf is csatlakozott, de néhány kísérletből egyiküknek sem sikerült teljesítenie.

„Átmozgató edzés volt, kis létszámmal, de olyan edzéstervet kellett összerakni, ami a kapusainknak is megfelelő. Ezért úgy gondoltuk, hogy a koronggal a támadó harmadbeli játékhelyzeteket gyakoroljuk, amelyekben a hátvédeknek és a csatároknak konkrét feladatai vannak. Nehezen megy nekünk a palánkról leszedni a korongot, és ezen a szinten ezt fejleszteni kell, jobban kell csinálni, minél kevesebb érintésből passzolni a társnak és gólhelyzetet kialakítani” – mondta Kiss.

Nincs mese, a briteket le kell győzni Már a világbajnokság előtt is valós forgatókönyvnek tűnt, az a csapat esik ki az elit A-csoportjából, amelyik a Magyarország–Nagy-Britannia párharcot elveszíti. Papíron a miénk és a briteké a két leggyengébb válogatott a zürichi nyolcasban, és miután a szigetországiak szombaton 5–2-re, mi pedig vasárnap 4–2-re kikaptunk Ausztriától, a háromszereplős alsóházi versenyfutás kétszereplősre csökkent. Ahogy egy évvel ezelőtt elég volt legyőzni egyetlen közvetlen riválist (Kazahsztánt) a bennmaradáshoz, úgy most is elég lehet – akár hosszabbításban vagy szétlövéssel – megverni a briteket a tagságunk megtartásához, ha viszont ez nem sikerül, szinte bizonyosan búcsúzunk az elittől. A rivális válogatottját egyébként szinte kizárólag az Elite Ice Hockey League-ben (brit első osztály) játszó hokisok alkotják, közülük ketten, Josh Tetlow és Ollie Betteridge is Garát Zsombor klubtársai a Nottingham Panthersben. A legveszélyesebb játékosuk azonban kétségtelenül a német Eisbären Berlin (DEL) játékosa. Liam Kirk az előző idényben pont/meccs átlag fölött teljesített klubjában, és meg is nyerte a nívós német bajnokságot csapatával. ELLENFÉLNÉZŐ

Abban már a világbajnokság előtt is biztosak lehettünk, hogy a britek elleni mérkőzés meghatározó lesz a bennmaradás szempontjából. Mostanra tudjuk, kötelező nyerni kedden, hiszen az angolok után csak papíron nálunk erősebb csapattal találkozunk, sorban Németországgal, Svájccal, az Egyesült Államokkal és Lettországgal. A szakvezető elmondta azt is, miben kell fejlődnünk az osztrákok elleni vereséghez képest, valamint kitért arra, hogy nem sulykolják feleslegesen a játékosoknak, hogy nyerni kell Nagy-Britannia ellen.

„A koronggal való játékuk jó. Abban, hogy a korong nélküli is, nem vagyok teljesen biztos. Ezért az a célunk, hogy amennyit csak lehet, birtokoljuk a pakkot, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy sokat korcsolyázzunk és pontosan passzoljunk – ez Ausztria ellen nem mindig sikerült. Persze az osztrákok játékereje nagyobb, de azt gondolom, ha nekiugrunk Nagy-Britanniának az első tíz percben, amíg mindegyik sorunk kétszer jégre lép, és megengedünk magunknak szabályos, de kőkemény ütközéseket, fizikai játékot, akkor nem hiszem, hogy tudnának megfelelően reagálni. Ezen a szinten elengedhetetlen, hogy fizikailag csúcsformában legyünk. Nem hangsúlyozzuk külön, hogy a britek elleni lesz valószínűleg a bennmaradást eldöntő párharc. Úgyis mindenki tudja, régóta játsszuk ezt a játékot. Már amikor a sorsolás megtörtént, tudtuk, hogy alakulhat így a világbajnokságunk. Ez van, meg kell ismételni, amit tavaly Kazahsztán ellen, és reménykedni, hogy adott esetben egy győzelem elég lehet az A-csoportos tagságunk megőrzéséhez. Még akkor is, ha az volt a célunk, hogy legalább két meccset nyerjünk Zürichben” – fogalmazott Kiss Dávid.