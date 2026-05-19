Iskolákban is megünneplik a fair play világnapját

Kamuti Jenő emlékeztetett arra, hogy az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezésre tavaly nyilvánította a fair play világnapjává május 19-ét. A dedikált nappal az a cél, hogy felhívják a figyelmet a tisztességes játék, az erkölcsi értékek, valamint a sportszerűség fontosságára mind a sportpályákon, mind a mindennapi életben. Ezen a napon a sportszervezetek és az oktatási intézmények világszerte olyan programokat és díjátadókat szerveznek, amelyek a fair play szellemiségét népszerűsítik.

„Az első világnap alkalmából tavaly nagyszabású központi ünnepséget rendeztünk Budapesten, ami most elmarad, ám a nemzeti olimpiai bizottságok és fair play bizottságok mindenhol megemlékeznek a közös ünnepről. Magyarországon országszerte lesznek megemlékezések, 103 általános és középiskolában beszélgetnek majd egyes tanórákon a sportszerűség fontosságáról” – mondta Kamuti Jenő.

