Iskolákban is megünneplik a fair play világnapját

2026.05.19. 10:49
Kamuti Jenő (Fotó: Dömötör Csaba)
Országszerte többek között 103 általános és középiskolában tartanak megemlékezést kedden abból az alkalomból, hogy május 19-e a fair play világnapja – tájékoztatta az MTI-t Kamuti Jenő, a Magyar Fair Play Bizottság elnöke, a nemzetközi szövetség tiszteletbeli elnöke.

 

Kamuti Jenő emlékeztetett arra, hogy az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezésre tavaly nyilvánította a fair play világnapjává május 19-ét. A dedikált nappal az a cél, hogy felhívják a figyelmet a tisztességes játék, az erkölcsi értékek, valamint a sportszerűség fontosságára mind a sportpályákon, mind a mindennapi életben. Ezen a napon a sportszervezetek és az oktatási intézmények világszerte olyan programokat és díjátadókat szerveznek, amelyek a fair play szellemiségét népszerűsítik.

„Az első világnap alkalmából tavaly nagyszabású központi ünnepséget rendeztünk Budapesten, ami most elmarad, ám a nemzeti olimpiai bizottságok és fair play bizottságok mindenhol megemlékeznek a közös ünnepről. Magyarországon országszerte lesznek megemlékezések, 103 általános és középiskolában beszélgetnek majd egyes tanórákon a sportszerűség fontosságáról” – mondta Kamuti Jenő.
 

 

