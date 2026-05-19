Öttusa: Képesek még fokozni a teljesítményüket a versenyzőink – Belák János

Három magyar versenyző szerepelhetett a döntőben az idény második öttusa-világkupaversenyén Pazardzsikban, a három férfi indulóból egy, a négy női indulóból két öttusázó mutathatta meg tudását vasárnap. Guzi Blanka a kairói arany- után ezüstéremmel gazdagodott, az elhúzódó hátsérülés után idei első nemzetközi versenyét teljesítő Bauer Blanka 15., a második felnőtt idényét kezdő Tárkányi Zsombor egymás után második döntőjét futva 17. lett a bolgár városban.

„Biztos vagyok benne, hogy a versenyzőink képesek tovább fokozni a teljesítményüket, ezen dolgoznak a műhelyek, és szövetségi szinten is rajta vagyunk, hogy tovább támogassuk őket ebben – értékelt lapunknak Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – A döntősök teljesítményével elégedett vagyok. Kisebb hiányérzet azért maradt bennem, az előjelek alapján több döntőst vártam, de ez a verseny is megmutatta: nagyon magas színvonalon van a nemzetközi öttusa tizennyolcas döntője. Erre nekünk is reagálnunk kell.”

Guzi Blanka a táblavívásban a nyolc közé jutott, az elmúlt versenyekhez képest több pontot gyűjtött a nyitó számban, ennek következtében előrébb is kezdhette meg a kombinált számot. Lövészetei ezúttal valamelyest tovább tartottak, de harcban volt az újabb győzelemért, és összességében stabilan gyűjtötte be újabb dobogós helyezését. „Maximálisan elégedettnek láttam. Két világkupa, két dobogós helyezés, ez nagyon erős idénykezdet, ezt a formát fenntartva jelentős sikerei lehetnek ebben az évben. A fizikai felkészültsége jó, itt leginkább a különböző mentális kihívásokra kell készülni. Más a lélektana, amikor hátrébbról kell utolérni az élmezőnyt, és amikor elöl kell küzdeni az üldözőkkel. Ezúttal utóbbit is gyakorolhatta.”

Ami Bauer Blankát és Tárkányi Zsombort illeti: „Óriási teljesítmény Bauer Blankától, hogy néhány hét munkából így érkezett meg, és döntőt futott. Kiváló úton halad, hogy dobogós legyen a május végi junior országos bajnokságon, akár meg is nyerje azt, illetve a látottak alapján a júniusi budapesti világkupaversenyen ennél is többet várhatunk tőle, mint amit Bulgáriában láthattunk. Fel van töltődve, élvezi a versenyzést. Rajta, Zsomboron és a többi fiatalon is látom, éhesek a sikerre, érzik, hogy közel vannak, megfoghatják a döntős pozíciókat. Motiváltak, mernek kockáztatni, náluk még nincs meg az a teher, ami esetleg egy olimpiai vagy világbajnokban jelen van: hogy az eredménykényszerből fakadóan elindulnak a kudarckerülés irányába.”

Folytatás Budapesten – júniusban hazánkba érkezik a sportág, ugyanis a vk-idény harmadik fordulója (június 9–13.) után két héttel a vk-döntőt (június 26–28.) is a magyar fővárosban rendezik meg. Megkérdeztük a szakvezetőt, mekkora létszámú magyar csapatot tervez indítani a korábbi viadalon (a vk-döntőre a versenysorozat ranglistájáról lehet kijutni). „A maximális létszám rendező országként nemenként tizenkét-tizenkét fő az egyébként szokásos nyolc-nyolc helyett. Alapvetően úgy terveztem, hogy az öt LA10-kerettagot indítom, úgy látom, addigra mindenki egészséges és versenyképes állapotban lesz. A következő két-két pozíciót az aktuális junior ranglistánk első két-két helyezettjének fogjuk felajánlani, az azt követőt pedig az U19-rangsorban listavezetőnek, illetve az év eleji fedett pályás verseny eredményeit is figyelembe vesszük, itt lehetnek átfedések a fiataloknál. Várhatóan kilenc vagy tíz magyar versenyző lesz majd nemenként, annyi kikötéssel, hogy a fiatalok nemzetközi tapasztalatszerzés céljából vesznek részt a versenyen. Tehát a felnőtt kerettagok elsőbbséget élveznek, ha továbbjutó pozícióban vannak, nem kell megküzdeniük a többi magyarral a selejtezőben az elődöntőbe jutásért” – ismertette a terveket Belák János.

Az LA10-kerettagok jelenleg Bőhm Csaba, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond a férfiaknál, míg Bauer Blanka, Erdős Rita, Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Mészáros Emma a nőknél.