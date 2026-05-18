Anthony és Richarlison kimaradt, Neymar bekerült a brazil válogatott végleges vb-keretébe

Egy héttel ezelőtt tette közzé a bő, 55 fős keretet a brazil szövetség, a véglegesben 26 játékos kaphatott helyet. Kimaradt többek között a Porto 41 éves védője, a 113-szoros válogatott Thiago Silva vagy a PSG hátvédje, Lucas Beraldo. Sallai Roland csapattársa, a Galatasarayban futballozó Gabriel Sara sem lesz ott a tornán, s két Chelsea-játékosra, Andrey Santosra és Joao Pedróra sem számít Carlos Ancelotti szövetségi kapitány. Szintén kimaradt Antony (Real Betis), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Nottingham Forest), Joao Gomes (Wolverhampton) és Joelinton (Newcastle) is.

Ancelotti kiválasztottjai között szerepel ellenben a Santos sztárja, Neymar, aki legutóbb 2023 októberében lépett pályára a brazil válogatottban. Szintén bekerült a keretbe a Bournemouth egyszeres válogatott támadója, Rayan vagy a Brentford gólvágója, Igor Thiago, akinek még csak két meccse van a selecaóban.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti