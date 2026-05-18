Anthony és Richarlison kimaradt, Neymar bekerült a brazil válogatott végleges vb-keretébe
Egy héttel ezelőtt tette közzé a bő, 55 fős keretet a brazil szövetség, a véglegesben 26 játékos kaphatott helyet. Kimaradt többek között a Porto 41 éves védője, a 113-szoros válogatott Thiago Silva vagy a PSG hátvédje, Lucas Beraldo. Sallai Roland csapattársa, a Galatasarayban futballozó Gabriel Sara sem lesz ott a tornán, s két Chelsea-játékosra, Andrey Santosra és Joao Pedróra sem számít Carlos Ancelotti szövetségi kapitány. Szintén kimaradt Antony (Real Betis), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Nottingham Forest), Joao Gomes (Wolverhampton) és Joelinton (Newcastle) is.
Ancelotti kiválasztottjai között szerepel ellenben a Santos sztárja, Neymar, aki legutóbb 2023 októberében lépett pályára a brazil válogatottban. Szintén bekerült a keretbe a Bournemouth egyszeres válogatott támadója, Rayan vagy a Brentford gólvágója, Igor Thiago, akinek még csak két meccse van a selecaóban.
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
|június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti