Anthony és Richarlison kimaradt, Neymar bekerült a brazil válogatott végleges vb-keretébe

2026.05.18. 23:55
Neymar ott lesz a vb-n (Fotó: Getty Images)
Hétfő este a Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) kihirdette a nemzeti csapat végleges keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány 26 főt számláló listáján ott van Neymar is, jó néhány nagy név viszont nem került fel rá.

Egy héttel ezelőtt tette közzé a bő, 55 fős keretet a brazil szövetség, a véglegesben 26 játékos kaphatott helyet. Kimaradt többek között a Porto 41 éves védője, a 113-szoros válogatott Thiago Silva vagy a PSG hátvédje, Lucas Beraldo. Sallai Roland csapattársa, a Galatasarayban futballozó Gabriel Sara sem lesz ott a tornán, s két Chelsea-játékosra, Andrey Santosra és Joao Pedróra sem számít Carlos Ancelotti szövetségi kapitány. Szintén kimaradt Antony (Real Betis), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Nottingham Forest), Joao Gomes (Wolverhampton) és Joelinton (Newcastle) is.

Ancelotti kiválasztottjai között szerepel ellenben a Santos sztárja, Neymar, aki legutóbb 2023 októberében lépett pályára a brazil válogatottban. Szintén bekerült a keretbe a Bournemouth egyszeres válogatott támadója, Rayan vagy a Brentford gólvágója, Igor Thiago, akinek még csak két meccse van a selecaóban.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
A C-CSOPORT MENETRENDJE
