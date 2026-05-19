Ez gyors volt: megegyezett Guardiola utódjával a Manchester City – sajtóhír
Hétfőn este bombaként robbant a hír, miszerint Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester Citytől. Enzo Maresca neve már akkor felmerült a lehetséges utódok között, de azóta már szinte biztos, hogy az olasz tréner veszi át a katalán edzőikon helyét a kispadon.
Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a City szóban már megegyezett a 46 éves szakemberrel (aki korábban Guardiola mellett volt másodedző), akit már korábban is ideális jelöltnek tartottak abban az esetben, ha Guardiola a távozás mellett dönt.
Ha minden a tervek szerint halad, Maresca három éves kontraktust ír alá az angol labdarúgást az elmúlt években domináló klubbal.
Mint ismeretes, Enzo Maresca legutóbb a Chelsea-t irányította, melynek élén Konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a klubvezetéssel való szembekerülés miatt január elsején távozott a londoni klubtól.
