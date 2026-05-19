Ez gyors volt: megegyezett Guardiola utódjával a Manchester City – sajtóhír

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a City szóban már megegyezett a 46 éves szakemberrel (aki korábban Guardiola mellett volt másodedző), akit már korábban is ideális jelöltnek tartottak abban az esetben, ha Guardiola a távozás mellett dönt.

Ha minden a tervek szerint halad, Maresca három éves kontraktust ír alá az angol labdarúgást az elmúlt években domináló klubbal.

Mint ismeretes, Enzo Maresca legutóbb a Chelsea-t irányította, melynek élén Konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a klubvezetéssel való szembekerülés miatt január elsején távozott a londoni klubtól.