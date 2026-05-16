A FIFA főtitkára Isztambulban tárgyal az iráni vb-részvétel garanciáiról

2026.05.16. 12:33
Az iráni válogatottat néhány napja ünnepélyesen útjára indította a teheráni publikum
Mattias Grafström, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) főtitkára Isztambulban találkozik az iráni szövetség vezetőivel, hogy megvitassa az ország válogatottjának részvételét a szűk egy hónap múlva kezdődő világbajnokságon.

A Reuters híre szerint a találkozótól azt várják, hogy a nemzetközi szövetség képviselője „garantálja” az iráni csapat gondmentes vb-indulását.

A válogatott vb-részvétele azóta bizonytalan, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen; a háborús helyzet azóta sem szűnt meg. Az ország futballszövetsége elnökének bő két héttel ezelőtt megtagadták a belépést a Kanadában rendezett FIFA-kongresszusra azzal a hivatkozással, hogy Mehdi Tadzs kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával, amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek.

Irán a játékosok és a csapatvezetők Egyesült Államokba juttatásának felelősségét a torna szervezője, a FIFA döntési körébe adta, egyszersmind egy hete a jelenleg törökországi edzőtáborban készülő válogatott vb-részvételét feltételekhez kötötte.

Ezek között szerepel az amerikai vízumok kiadása az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgáló játékosok és edzői stábtagok számára, továbbá a személyzetnek, az iráni zászlónak és himnusznak a tiszteletben tartása, valamint a magas szintű biztonság garantálása a repülőtereken, szállodákban és azokon az útvonalakon, amelyek a csapat mérkőzéseinek helyszínéül szolgáló stadionokhoz vezetnek.

A június 11. és július 19. között sorra kerülő vb-n az iráni válogatott mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játssza, a G-csoport tagja még Belgium, Egyiptom és Új-Zéland.

(MTI)

Foci vb 2026
2026.05.14. 10:04

Több ezer szurkoló búcsúztatta a vb-re készülő iráni labdarúgó-válogatottat

A csapat a jövő héttől törökországi edzőtáborban edz a nyári tornára.

 

 

