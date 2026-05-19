Robbie Keane: Megerősödnek csapatok, változnak az erőviszonyok, ezt sajnos nekünk is el kell fogadnunk

A szereplésről a nemzetközi kupában

„Az európai kupameccsekre úgy állíthattam össze a csapatot, ahogy én szerettem volna. És nem kellett a cserék miatt sem aggódnom. Nem kellett folyamatosan kombinálnom, szemben a bajnoksággal, ahol mindig számon kellett tartani, ki jön le, ki megy a helyére. (…) Büszke vagyok a klubra és mindenkire, aki segített bennünket. Ez egy fantasztikus klub, fantasztikus emberekkel. A szurkolóknak is szeretnék egy óriási köszönetet mondani, engem ők motiválnak minden egyes alkalommal, amikor kilépek az utcára. Hihetetlen az a szeretet, amit kapok tőlük. Valóban különleges szurkolók, akik csakis buzdítanak engem, a stábot és a játékosokat.”

A hullámzó hazai teljesítményről

„Semmi esetre sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a magyar játékosokat hibáztatom! Nem tudtunk kiegyensúlyozottak lenni a idehaza, ez tény, és ez volt a probléma. Ami mögött természetesen ott van az európai szereplés is, ami nagyon megterhelő volt. Csütörtökön EL-meccs, vasárnap már bajnoki, ez sem könnyű. De ettől mi még játszani akarunk Európában, mert szerintem a Fradi egy európai porondra való csapat.”

Tóth Alex és Varga Barnabás pótlásáról

„Őket nem lehetett pótolni. Ráadásul ez egy kettős probléma volt, hiszen két magyar játékost veszítettünk el, akik helyett hoznunk kellett két másik játékost. Ez nagy változás volt. Fel kellett töltenünk a magyar keretünket, ami nem könnyű feladat, ha egy olyan játékost kell pótolnod, akinek januárig volt vagy húsz gólja.”

Összességében elégedett-e az idénnyel

„Nem vagyok. Az Európa-ligával és a kupagyőzelemmel igen, de természetesen a bajnokságot is meg akartuk nyerni. Nekem ilyen a mentalitásom, ez a győztes mentalitás, hogy mindig többet, és többet akarok. Szerintem, aki edzőként vagy játékosként nem így gondolkodik, annak nincs helye a futballban.”

