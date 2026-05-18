Lamine Yamal nem épül fel a világbajnokság rajtjára – sajtóhír

2026.05.18. 22:53
Lamine Yamal nem mindegyik csoportmérkőzésen állhat majd a spanyol válogatott szakmai stábjának rendelkezésére (Fotó: Getty Images)
A hírek szerint nem épül fel a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnokság rajtjára a 18 éves Lamine Yamal, a spanyol bajnok FC Barcelona Eb-győztes támadója.

A katalán klub válogatott játékosa – aki még április 22-én, egy tizenegyes étékesítése közben szenvedett combhajlítóizom-sérülést – ott lehet ugyan a tornán, de a The Athletic szerint a Zöld-foki-szigetek elleni első mérkőzést (június 15.) biztosan ki kell hagynia, továbbá kérdéses a szereplése a szaúdiak elleni második összecsapáson is (június 21.).

Mint beszámoltunk róla, Lamine Yamalnál még rosszabbul járt Fermín López, aki le is marad a vb-ről.

Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok Atlantában kezdik a vb csoportkörét, a kvartettben még Uruguay szerepel, amellyel magyar idő szerint június 27-én hajnalban mérkőznek meg.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen.

 

