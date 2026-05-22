Slot: Szoboszlai Dominik az iskolapéldája annak, hogyan kell a Premier League-ben egyre jobbá válni

2026.05.22. 11:21
Arne Slot és Szoboszlai Dominik az idény egyik mérkőzésén
A Liverpool az utolsó mérkőzését vívja vasárnap az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os idényében. A Brentford elleni hazai meccset felvezető pénteki sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport a csapat magyar játékosainak egész éves teljesítményéről kérdezte Arne Slot vezetőedzőt.

„Pécsi Ármin az idényben nem mutatkozhatott be nálam, de nagyon szépen fejlődött a felnőttcsapat mellett és Xavi Valero kapusedző irányítása alatt – válaszolta Arne Slot lapunk kérdésére. – Kerkez Milos szintén nagyon sokat fejlődött az évad során, rengeteg meccset játszott. Sosem egyszerű szintet lépve váltani, főleg egy olyan fiatal játékosnak, mint ő, de megállta a helyét a BL-, PL-terhelés mellett is. Nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével, de jövőre ismét meg kell tennie egy lépést, ismét szintet kell lépnie. És ha már fejlődésről beszélünk, Szoboszlai Dominik az iskolapéldája annak, hogyan kell a Premier League-ben egyre jobbá válni: az első idényében jó volt, a másodikban nagyon jó, ebben pedig, annak ellenére, hogy a csapat összteljesítménye távol állt a kiválótól, ő kiváló egyéni teljesítményt nyújtott.”

S hogy mit gondol a tréner arról, rövid vagy középtávon lehet-e Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya? „Jövőre még nem, mert Virgil van Dijk itt lesz a keretben. A magyar válogatottban már csapatkapitány, ami sokat elárul róla, de ne szaladjunk ennyire előre, mert úgy tartják, egy menedzser élete három napig tart, tehát nem célszerű a következő idénynél előrébb tekinteni.”

 

