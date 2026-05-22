Nemzeti Sportrádió

Pep Guardiola távozik a Manchester City menedzseri posztjáról – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
2026.05.22. 12:21
Pep Guardiola a napokban megnyert FA-kupával (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pep Guardiola Premier League Manchester City
Pep Guardiola az idény végeztével távozik a Manchester City menedzseri posztjáról – adta ki péntek késő délelőtt hivatalos honlapján az angol labdarúgóklub.

„Ne kérdezzék, miért döntöttem így! Nincs különösebb oka, egyszerűen valahol mélyen, belül azt éreztem, hogy eljött az idő. Semmi sem tart örökké. Ha tarthatna, maradnék. Viszont az én Manchester Citymhez, az itteniekhez fűződő szeretetem sosem múlik el, az itt szerzett élmények mindig velem maradnak – idézi a klubhonlap Pep Guardiolát, aki sok minden más mellett felidézett egy erős személyes emléket is. – Amikor a Covid-járvány alatt elveszítettem az édesanyámat, mindvégig éreztem a klub támogatását. A drukkerek, a stáb, a helyiek erőt adtak nekem, amikor a legnagyobb szükségem volt rá… Köszönöm, hogy bíztak bennem, köszönöm, hogy inspiráltak, és köszönöm, hogy szeretnek.”

Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez, hatszor lett a Premier League bajnoka a csapattal, az FA-kupát háromszor, a Ligakupát ötször nyerte meg, háromszor diadalmaskodott az idénynyitó Community Shields-mérkőzésen, és egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, valamint az európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette.

A katalán tréner nem szakít teljesen a klubbal, nagykövetként továbbra is segíti a City Football Group csapatait.

A Manchester City vasárnap az Aston Villa ellen, hazai pályán zárja a bajnokságot; az már néhány napja eldőlt, hogy a kékek nem akadályozhatják meg az Arsenal bajnoki címét, és a második helyen fejezik be a Premier League-idényt.


 

 

Pep Guardiola Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Lelátót neveznek el a Manchester City stadionjában Pep Guardioláról

Angol labdarúgás
41 perce

Michael Carrick marad a Manchester United vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
2 órája

Slot: Szoboszlai Dominik az iskolapéldája annak, hogyan kell a Premier League-ben egyre jobbá válni

Angol labdarúgás
3 órája

Premier League: Szoboszlait is beszavazhatják a szurkolók az év csapatába

Angol labdarúgás
20 órája

„Apa, bajnokok vagyunk!” – fia sírva közölte a nagy hírt az Arsenal edzőjével

Angol labdarúgás
20 órája

19 meccs kapott gól nélkül, 18 találat szöglet után – az Arsenal bajnoki címe számokban

Angol labdarúgás
2026.05.20. 13:20

Wenger üzent az Arsenal bajnoki címe után – videó

Angol labdarúgás
2026.05.20. 12:10

Ezrek ünnepelték Londonban az Arsenal bajnoki címét

Angol labdarúgás
2026.05.20. 11:05
Ezek is érdekelhetik