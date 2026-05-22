Pep Guardiola távozik a Manchester City menedzseri posztjáról – hivatalos

„Ne kérdezzék, miért döntöttem így! Nincs különösebb oka, egyszerűen valahol mélyen, belül azt éreztem, hogy eljött az idő. Semmi sem tart örökké. Ha tarthatna, maradnék. Viszont az én Manchester Citymhez, az itteniekhez fűződő szeretetem sosem múlik el, az itt szerzett élmények mindig velem maradnak – idézi a klubhonlap Pep Guardiolát, aki sok minden más mellett felidézett egy erős személyes emléket is. – Amikor a Covid-járvány alatt elveszítettem az édesanyámat, mindvégig éreztem a klub támogatását. A drukkerek, a stáb, a helyiek erőt adtak nekem, amikor a legnagyobb szükségem volt rá… Köszönöm, hogy bíztak bennem, köszönöm, hogy inspiráltak, és köszönöm, hogy szeretnek.”

Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez, hatszor lett a Premier League bajnoka a csapattal, az FA-kupát háromszor, a Ligakupát ötször nyerte meg, háromszor diadalmaskodott az idénynyitó Community Shields-mérkőzésen, és egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, valamint az európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette.

A katalán tréner nem szakít teljesen a klubbal, nagykövetként továbbra is segíti a City Football Group csapatait.

A Manchester City vasárnap az Aston Villa ellen, hazai pályán zárja a bajnokságot; az már néhány napja eldőlt, hogy a kékek nem akadályozhatják meg az Arsenal bajnoki címét, és a második helyen fejezik be a Premier League-idényt.

