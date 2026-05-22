Szilassy Zoltán: Szervezett és erős csapat a német

– Szerdán kimenőt kaptak a játékosok. Az edzői stábnak hogyan telt a szabadnap?

– Nem foglalkoztunk mi sem jégkoronggal, elmentünk túrázni egyet a hegyekbe – válaszolta Szilassy Zoltán, a magyar válogatott másodedzője. – Jó volt, csak kissé rosszul mértük fel, milyen felszerelésre lesz szükségünk, a sportcipőink teljesen átáztak, csúsztak, az utolsó száz méteren már négykézláb mentünk. Fárasztó pihenés volt… Aztán hazaértünk, összeraktuk a következő nap tervét, csütörtökön pedig már elkezdtük újra a videó­elemzéseket, feldolgoztuk a korábbi meccseket és elkezdtük a készülést a németekre.

– Csütörtökön délelőtt már edzettek. Mire fektettek leginkább hangsúlyt a tréningen?

– Arra, hogy a sebességünk megfelelő legyen és az irányváltásaink is jól működjenek. Az volt a fontos, hogy a szabadnap után újra felvegyük a tempót, hiszen nem olyan könnyű mozgásforma a jégkorong, főleg nem rozsdás lábakkal. A lényeg, hogy megizzadjanak a srácok, de május közepén már sokkal nagyobb szerepe van a videózásnak, mint a jeges edzéseknek, hiszen a válogatott játékosok ilyenkorra már akár edzés nélkül is végre tudnák hajtani, amit kérünk tőlük.

– Ön foglalkozik a csapat emberhátrányos egységeivel. Mennyire volt elégedett a teljesítményükkel az eddigi három összecsapáson?

– Jó az emberhátrányos egységeink struktúrája. Amiben javulnunk kell, az a távoli lövések utáni kipattanókra való reagálás, hiszen ilyen helyzetből kaptunk már gólt. Ez a reakcióidőn és a játék olvasásán múlik. Ha látjuk, hogy lövés lesz, már egyből vissza kell húzódni és szűkíteni a területet a kapu előtt, hogy ne engedjük a koronghoz az ellenfelet vagy azonnal ki tudjuk ütni. Persze az ellenféltől is függ, mit kell csinálnunk, hiszen van, amelyik a kapuhoz közeli játékot, míg más együttes az attól távolit forszírozza. A finnek emberelőnye például elképesztő volt, úgy váltogatták a figurákat, mint mi az alsógatyákat. Ezen a szinten óriási kihívás négy magyar játékosnak meggátolni, hogy gólt szerezzenek a világ legjobbjai. Vannak hibák természetesen, és szeretnénk a letámadásunkkal lassítani az ellenfelek előnyös egységeit, illetve a kék vonalon nehezíteni a korongbehozatalukat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy minél kevesebb büntetést szedjünk össze, mert az osztrákok ellen többször is a támadóharmadban, felesleges szabálytalanság után kerültünk emberhátrányba. A britek ellen már fegyelmezettebbek voltunk, ami azért is fontos, mert meghagyjuk magunknak a lehetőséget, hogy létszámban egyenrangú partnerei legyünk a riválisainknak, és „ne főjön le a kávé” hamar azoknak, akik a hátrányos és az előnyös egységeknek is tagjai, legyen erejük támadni, amikor arra van lehetőség. Persze előfordul, hogy amikor eggyel kevesebben vagy a pályán, nem tudod úgy megoldani a helyzeteket, ahogyan kellene, de le a kalappal a srácok előtt, mert ilyenkor arra van szükség, hogy kompenzáljanak, blokkoljanak, belevetődjenek a korong útjába, és ezt hezitálás nélkül megteszik.

Erdély Csanádék a tavalyi világbajnokság után pénteken ismét megküzdenek a német nemzeti együttessel (Fotó: Nemzeti Sport)

– Mit szól pénteki ellenfelünk, Németország eddigi – a vártnál talán szerényebb – teljesítményéhez?

– Hiába kapott ki négyből négyszer, továbbra is kiváló válogatottnak tartom. Moritz Seider személyében világklasszis hátvédje van Detroitból, nem beszélve a többi NHL-es játékosáról, meg a német első osztályban, a DEL-ben játszókról. A mi felkészülésünket nem befolyásolja, hogyan áll Németország, hatalmas kihívás lesz ellene játszani. Vicces, egyben ránk nézve hízelgő, hogy mögöttünk áll a tabellán és ezért csoportrangadó lesz a pénteki párharcunk. Szeretnénk jól játszani, ahogyan a britek ellen, hiszen kedden öt az ötben lőttünk négy gólt, egyet pedig emberhátrányban, előtte viszont csak a finnek ellen egyszer sikerült betalálnunk egyenlő létszámnál. Erős, szervezett csapat a német, jönni fog ezerrel, hiszen nagyon kellenek neki a pontok ahhoz, hogy a rájátszásba jusson.

A következő elit vb házigazdája vár ránk

Ne tévesszen meg senkit, hogy Németország négy meccsen egy pontot szerzett és mögöttünk áll a tabellán, ennek ellenére jó csapat. Szerda este például az Egyesült Államok (a világbajnoki és olimpiai címvédő) ellen játszott ki-ki mérkőzést, kétszer is vezetett, csak a harmadik harmad végén egyenlített és mentette hosszabbításra a meccset az USA. A szétlövésben alulmaradt a német csapat, de nemcsak szerdán, hanem a lettek ellen (2–0-s vereség) is jól játszott – sőt, utóbbi meccsen a statisztikák alapján jobb volt, mint riválisa. Igaz, hogy nagy sztárjai közül többen nem vesznek részt Zürichben az elit vb-n, például az NHL legjobban fizetett játékosa, az Edmonton Oilers csatára, Leon Draisaitl, de így is bivalyerős a kerete. A csapatkapitányi mezt a világ egyik legjobb hátvédje, Moritz Seider (Detroit Red Wings) viseli, a kaput a Seattle Kraken légiósa, Philipp Grubauer védi és a támadósorokban is (számtalan DEL-játékos mellett) vannak NHL-es légiósok Lukas Reichel (Boston Bruins) és Joshua Samanski (Edmonton Olilers) személyében.

Moritz Seider (Fotó: Reuters)

Hári János: A mentális feltöltődés fontosabb volt a pihenőnapon

– Mivel töltötte a megérdemelt szerdai kimenőt?

– Leginkább pihenéssel. Találkoztam a szüleimmel a városban, együtt vacsoráztunk, de semmi extra. Nem is fizikai, inkább mentális téren jött jól a kikapcsolódás.

– Pedig azt gondolnánk, a győzelmi eufória inkább erőt ad.

– Nagyon boldog voltam, de nem olyan eufóriát éreztem a britek legyőzése után, mint amilyet mondjuk egy sokkal kiélezettebb meccsen aratott győzelmet követően lehet. Az eredmény elég sima volt, ha a játék nem is annyira. Mindenesetre nem kellett annyira izgulni a párharc második felében, mintha szorosabb lett volna. Tudtuk, hogy papíron is jobb csapat vagyunk, mint a brit, szerencsés, amikor ilyen jól alakulnak a dolgok.

Hári János (Fotó: Dömötör Csaba)

– Foglalkoztak azzal a meccs előtt, hogy önök az összecsapás esélyesei?

– Nemigen, mert eleinte nagyon készültünk a finnek elleni nyitányra, aztán az osztrákokat akartuk elkapni, utóbbiról tudtuk, hogy verhető csapat, és nem is volt nagy különbség a javára a meccsen, kis szerencsével nyerhettünk volna, és csak utána kezdtünk el a britekkel foglalkozni.

– Pénteken következik Németország, amely eddig várakozáson alul teljesít. Mire számít?

– Csalóka, ahogy a németek állnak, hiszen a világ legjobb csapatai közül hárommal mérkőztek meg a vb-n eddig, Svájccal, Finnországgal és az USA-val, a lettek ellen pedig jobban játszottak, mégis kikaptak. Semmiképp sem mondanám erre a német csapatra, hogy gyenge. A tamperei elit vb-n három évvel ezelőtt is három vereséggel kezdtek, aztán mégis döntőt játszottak a végén. Nagy kihívás lesz nekünk a pénteki meccs, de nem lehetetlen küldetés.

NS-SZAKÉRTŐ: VAS János 171-szeres válogatott jégkorongozó

Fotó: Dömötör Csaba

„JÓ VOLT LÁTNI, hogy teljesen megérdemelt győzelmet arattunk a britek ellen, megmutattuk a jégen is, hogy előttük járunk. Ez a győzelem remélhetőleg megteremti a lehetőséget arra, hogy jövőre is az A-csoportban szerepelhessen a magyar válogatott, de száz százalékban még nem véglegesítették a srácok. Továbbra is összpontosítani kell, a szakmai stáb és a keret van annyira rutinos, hogy a helyén kezelje a britek elleni győzelmet. A maximumot kell mutatni a folytatásban is, innen már csak nehezebb mérkőzések várnak ránk, de ezt a csapat is tudja. Nem feltartott kézzel megyünk ki a jégre a továbbiakban sem, papíron nehéz feladatnak tűnik pontot vagy pontokat szerezni, de ha a lehető legjobbunkat nyújtjuk, lehet esélyünk a bravúrra. Jó példa erre, hogy a szlovénok a csehek ellen hosszabbításban nyertek, a németek pontot raboltak az amerikaiaktól. Jól felépített pihenőnapok után stabil védekezéssel neki kell menni a németeknek. Eddig a csoport legjobbjai ellen játszottak, azt nehéz megállapítani, hogy ez a forgatókönyv nekünk jó vagy nem. Egyrészt a német válogatott éhes a sikerre, hiszen tovább akar jutni, másrészt viszont az eddigi eredmények alapján nem duzzad az önbizalomtól. Ha min­dent megteszünk a jégen és a szerencse is mellénk áll, bármi megtörténhet.”

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Németország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Finnország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Szlovénia

20.20: Svédország–Olaszország