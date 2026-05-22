César Azpilicueta bejelentette visszavonulását

2026.05.22. 11:03
Hivatalos X-oldalán jelentette be César Azpilicueta, hogy az idény végeztével visszavonul az aktív labdarúgástól.

A 36 éves belső védő az Osasunánál kezdett el futballozni, majd 2010-ben hétmillió euróért az Olympique Marseille szerződtette. Két évvel később a Chelsea-hez igazolt, s 11 éven keresztül erősítette az angol csapatot. Londonból 2023-ban az Atlético Madridhoz, majd 2025 nyarán utolsó klubjához, a Sevillához igazolt. 

Azpilicueta a Marseille-jel francia Szuperkupát, illetve két francia Ligakupát nyert, míg a Chelsea színeiben két-két bajnoki címet, illetve Európa-ligát, továbbá egy-egy Bajnokok Ligáját, FA-kupát, angol Ligakupát, európai Szuperkupát, valamint klubvilágbajnokságot nyert.

A spanyol válogatottban 44 meccsen egy gólt szerzett, s noha a felnőttek között nem volt tagja egy nagy tornát nyerő csapatnak sem, U21-es és U19-es Eb-t is nyert korosztályával. 

 

