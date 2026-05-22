Új pályázatot írt ki a Vidi értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat

A futballklub átvételekor megszabott irányelveinek megfelelően új, egyfordulós pályázatot ír ki a Videoton FC Fehérvárt működtető gazdasági társaság értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat – közölte hivatalos honlapján a klub.

Székesfehérvár önkormányzata 2025 júniusában vette meg – a korábbi tulajdonos ajánlata nyomán 1 forintért – a Videoton FC Fehérvárt működtető kft-t. A város már akkor szigorú feltételeket határozott meg: a legfontosabbak ezek közül, hogy az önkormányzat nem tudja és nem is akarja közpénzből finanszírozni a felnőtt, profi labdarúgócsapatot, és ezzel összefüggésben maximum egy szezon erejéig kíván a tulajdonosa lenni a klubnak, ugyanis egy idényre, 2026 harmadik negyedévéig biztosított a felnőtt csapat finanszírozása városi hozzájárulás nélkül.

A 2025 őszén kiírt kétfordulós pályázat első fordulójának lezárultával Székesfehérvár közgyűlése 2026. január 16-i ülésén a pályázatot eredménytelenné nyilvánította, azzal, hogy a két addigi pályázóval, illetve a további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytatják az egyeztetéseket és új pályázatot írnak ki. A vonatkozó jogszabályi előírások keretei között, az elmúlt hónapokban zajlott előkészítés eredményeképpen a közgyűlés május 22-i, pénteki ülésén meghozta a döntést: új, egyfordulós pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvárt működtető kft. értékesítésére.

A zárt ülést követően Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy a közgyűlés döntése értelmében elindítják a Fehérvár FC Kft. üzletrészének értékesítését, a részletes pályázati felhívás várhatóan május 26-án, kedden jelenik majd meg a város honlapján.

„A pályázat célja, hogy az önkormányzat a teljes üzletrészét értékesítse egy olyan befektető részére, aki a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is” – fogalmazott a polgármester, aki elárulta, hogy a benyújtás határideje június 15., az értékelési időszakot követően pedig várhatóan július 1-jére szeretnék összehívni azt a közgyűlést, ami – reményeik szerint – érvényesnek és eredményesnek tudja nyilvánítani a pályázatot, azaz megtalálják a klub új tulajdonosát. A városvezető kiemelte, hogy az elmúlt időszakban több érdeklődő is jelezte indulási szándékát, remélik, hogy ők ténylegesen részt is vesznek a most kiírt pályázaton.

A közgyűlés döntése értelmében Székesfehérvár önkormányzata az üzletrész értékesítése esetén a jövőben is konstruktív partnere kíván maradni az egyesületnek, hogy az új tulajdonossal együttműködve megvalósuljon egy fenntartható, sikeres klubmodell, ami biztosítja a fehérvári labdarúgás jövőbeni fennmaradását és fejlődését – fogalmazott kommünikéjében a piros-kék klub.