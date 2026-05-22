Nemzeti Sportrádió

Új pályázatot írt ki a Vidi értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat

V. H. L.V. H. L.
2026.05.22. 11:44
null
Az önkormányzat reményei szerint új tulajdonosa lesz nyártól a Vidinek (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cser-Palkovics András Videoton FC Fehérvár értékesítés pályázat
Új, egyfordulós pályázatot ír ki a Videoton FC Fehérvár értékesítésére Székesfehérvár önkormányzata.

A futballklub átvételekor megszabott irányelveinek megfelelően új, egyfordulós pályázatot ír ki a Videoton FC Fehérvárt működtető gazdasági társaság értékesítésére a székesfehérvári önkormányzat – közölte hivatalos honlapján a klub. 

Székesfehérvár önkormányzata 2025 júniusában vette meg – a korábbi tulajdonos ajánlata nyomán 1 forintért – a Videoton FC Fehérvárt működtető kft-t. A város már akkor szigorú feltételeket határozott meg: a legfontosabbak ezek közül, hogy az önkormányzat nem tudja és nem is akarja közpénzből finanszírozni a felnőtt, profi labdarúgócsapatot, és ezzel összefüggésben maximum egy szezon erejéig kíván a tulajdonosa lenni a klubnak, ugyanis egy idényre,  2026 harmadik negyedévéig biztosított a felnőtt csapat finanszírozása városi hozzájárulás nélkül. 

A 2025 őszén kiírt kétfordulós pályázat első fordulójának lezárultával Székesfehérvár közgyűlése 2026. január 16-i ülésén a pályázatot eredménytelenné nyilvánította, azzal, hogy a két addigi pályázóval, illetve a további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytatják az egyeztetéseket és új pályázatot írnak ki. A vonatkozó jogszabályi előírások keretei között, az elmúlt hónapokban zajlott előkészítés eredményeképpen a közgyűlés május 22-i, pénteki ülésén meghozta a döntést: új, egyfordulós pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvárt működtető kft. értékesítésére.

A zárt ülést követően Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy a közgyűlés döntése értelmében elindítják a Fehérvár FC Kft. üzletrészének értékesítését, a részletes pályázati felhívás várhatóan május 26-án, kedden jelenik majd meg a város honlapján. 

„A pályázat célja, hogy az önkormányzat a teljes üzletrészét értékesítse egy olyan befektető részére, aki a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is” – fogalmazott a polgármester, aki elárulta, hogy a benyújtás határideje június 15., az értékelési időszakot követően pedig várhatóan július 1-jére szeretnék összehívni azt a közgyűlést, ami – reményeik szerint – érvényesnek és eredményesnek tudja nyilvánítani a pályázatot, azaz megtalálják a klub új tulajdonosát. A városvezető kiemelte, hogy az elmúlt időszakban több érdeklődő is jelezte indulási szándékát, remélik, hogy ők ténylegesen részt is vesznek a most kiírt pályázaton. 

A közgyűlés döntése értelmében Székesfehérvár önkormányzata az üzletrész értékesítése esetén a jövőben is konstruktív partnere kíván maradni az egyesületnek, hogy az új tulajdonossal együttműködve megvalósuljon egy fenntartható, sikeres klubmodell, ami biztosítja a fehérvári labdarúgás jövőbeni fennmaradását és fejlődését – fogalmazott kommünikéjében a piros-kék klub.

 

Cser-Palkovics András Videoton FC Fehérvár értékesítés pályázat
Legfrissebb hírek

NB II: a Videoton három játékosa is visszatér korábbi csapatához – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.05.20. 16:14

Fehérvári győzelemmel köszönt el a másodosztálytól a Budafok

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 16:59

Kétgólos Honvéd-siker a feljutók rangadóján, kiesett a Budafok és a Békéscsaba – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.05.10. 21:00

Thrillerbe illő hajrával menekült meg a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
2026.05.10. 18:50

Diósgyőrben tűnt fel – a Fehérvár elcserélheti a ZTE-vel

Labdarúgó NB I
2026.05.07. 12:23

A BVSC szögletgóllal verte meg a Videotont

Labdarúgó NB II
2026.05.03. 18:54

Simán győzött a Vidi Szegeden; súlyos sérülés két pályán is; menekül a Soroksár – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.04.19. 21:00

Öt perc alatt két gólt lőtt, majd simán nyert a Videoton Szegeden

Labdarúgó NB II
2026.04.19. 16:44
Ezek is érdekelhetik