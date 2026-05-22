Kerny Zoltán: A szellemi megterheléshez elengedhetetlen a jó fizikai állapot is

– Kicsit avassuk be a laikusokat, hogy néz ki a dzsúdó kata szakága, mit kell tudni róla?

– Bizonyos szempontból teljesen más, mint a küzdelmi dzsúdó, Magyarországon még valamelyest sötét folt a sportágon belül a legtöbb edzőnek is – mondta a Nemzeti Sportnak Kerny Zoltán, a Kis-dunamenti Judo SE trénere. – A hagyományos, küzdelmes versenyeken nagyon egyszerű a pontozás, összekapaszkodnak a harcosok, ippont, vazaarit, jukót érő akciókat csinálnak egymáson, és ezek alapján alakul ki a végeredmény. Ehhez képest a kata-szakág nagyban hasonlít például a tornához, amiben a bírók egyes gyakorlatok kivitelezését pontozzák. Adott dzsúdós technikákat kell bemutatni a lehető legmagasabb szinten, hogy minden a helyén legyen, ahogy a kata alapelvei, szabályai előírják. Tudjuk, hogy a pontozásos rendszerekben a szubjektivitás mindig tényező, éppen ezért az öt pontozóbíró ítéletei közül a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszámú nem számít a végelszámolásnál.

Kerny Zoltán

– A felkészülésnél mik az elsődleges szempontok? Kevésbé fontos a fizikai edzés, mint a hagyományos versenyekre való készülésnél?

– Sokan gondolják, hogy csak a precizitásra, szépségre, technikára kell készülni egy kata versenyre, de nem így van. Azt is meg kell jegyeznem, hogy akik katában versenyeznek, szinte kivétel nélkül versenyeznek vagy versenyeztek küzdelmi dzsúdóban is. A csapatomból Kis Noémi például többször szerzett helyezést országos bajnokságon. A nage-no kata, a dobások katája nagy fizikai felkészültséget igényel. A dobásoknak a kellő erővel és technikával való végrehajtásához elengedhetetlen a jó erőnlét. Nem véletlenül járnak még a sakkozók is fizikai edzésre, hiszen az agy rengeteg energiát elhasznál, a katában pedig a szellemi munka is jelentős. Mi például sok felkészítő edzést csinálunk a danvizsgákra, és sokan megdöbbennek, milyen megterhelő fizikailag a nage-no kata tökéletesítése.

– Nagy az átfedés a nemzetközi és a hazai mezőnyben a két szakág versenyzői között?

– Magyarországon három egyesület foglalkozik jelenleg kata-versenyzéssel, ami nagyon kevés. Nálunk, a Kis-dunamenti Judo Sportegyesületben nyolc párost edzek, közülük három versenyzett az Európa-bajnokságon. Sokan a küzdelmek után vagy helyett választják a katát, esetleg sérülések miatt. Kis Noéminak például a térdszalagja és a kulcscsontja is sérült volt, így ő küzdeni már nem tud a nemzetközi szintnek megfelelően. Hazai mezőnyben rendre ott vagyunk az élmezőnyben a küzdelmekben is, de a kata jó alternatívája a küzdelmeknek. A meghatározó küzdelmi és kata dzsúdónemzetek között van átfedés, Japán mindkettőben világszínvonalú, ahogy Olaszország, Franciaország is, de katában például Kolumbia, Portugália, Hollandia és Belgium is a legjobbak között van. Vannak országok, ahonnan nagyjából hatvan páros kvalifikál egy Eb-re, mi hozzájuk képest még le vagyunk maradva a nyolc-tíz párosunkkal. Ezért is megsüvegelendő a két negyedik és a – legtelítettebb, legerősebb nage-no katában szerzett – tizenharmadik hely a szarajevói kontinensviadalról.

– A legnagyobb sztárok, a francia Teddy Riner, Amandine Bouchard, a japán Abe Uta vagy mondjuk az olasz Alice Bellandi versenyeznek katában is?

– Ők nem, inkább az a jellemző, hogy a küzdelmektől visszavonuló nagy hírnevű dzsudokák katát oktatnak. Magyarországon viszont megtört a jég, hiszen az Atomerőmű SE-vel együttműködve Pupp Réka elindult az országos kata bajnokságon, és meg is nyerte. Sőt azt is mondta utána, hogy jót tett neki ez a kitekintés, pontosabb lett tőle a dzsúdója. Mi is mindig ezt hangsúlyozzuk, hogy a kata része a cselgáncsnak, nem egy külön sportág, és sokat profitálhat a küzdelmekben is az, aki jó katás.

Tapolcsányi Dorottya és Hudanik Péter

– Milyen további megméretések várnak még a szakágra?

– Szeptemberben lesz világbajnokság, szintén Szarajevóban. Erre készülünk gőzerővel, de vár még ránk viadal Németországban és Szlovéniában is.

Két negyedik helyet is szereztek a mieink a kontinensviadalon

A kata Európa-bajnokságon a juniorok mezőnyében Tapolcsányi Dorottya és Hudanik Péter párosa teljesített nagyszerűen nage-no katában, csoportjában a harmadik helyen zárt, az egész mezőny hetedik legmagasabb pontszámával, majd a döntőben tovább javított és negyedik lett. Szintén a juniormezőnyben, de katame-no katában szerepelt a Brassói Krisztina, Kósa Réka duó, és ugyancsak negyedik lett. A felnőttek között versenyző Kiss Noémi, Brassói Krisztina páros a selejtezőben hatodik, a teljes mezőnyben 13. lett – ők mind a Kis-dunamenti Judo SE-t képviselték. Kime-no katában a Pápai Judo Akadémia tanítványai, Mezei Dorina és Sári Enikő a tizedik helyen végzett, gosin dzsucu katában pedig az Őri József, Lantos Gábor (HRSE) duó kilencedik lett.