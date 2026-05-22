La Liga: Arbeloa megerősítette, hogy távozik a Real Madridtól

Megrősítette távozását a Real Madrid kispadjáról Álvaro Arbeloa. A 43 esztendős spanyol tréner igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy az Athletic Bilbao elleni szombati bajnoki lesz-e az utolsó találkozója a királyi gárda kispadján. Egyben hozzáfűzte: készen áll az új kihívásokra.

„Remélem, hogy ez csak egy »később találkozunk« lesz, mivel ez mindig is az otthonom volt, számos különböző szerepkörben húsz évet töltöttem már a Real Madridnál. Ez lesz most a záró mérkőzésem a csapat trénereként. Nem tudom, hogy az életemben is az utolsó lesz-e, sosem tudhatjuk. Igyekszem kiélvezni” – fejtette ki.

A Real Madrid január 12-én jelentette be a spanyol Xabi Alonso távozását, aki a szezon kezdete előtt vette át a vezetőedzői posztot. Helyére honfitársa, Arbeloa került, akinek irányítása mellett a fővárosi alakulat második helyen zár a pontvadászatban, a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő, a Király Kupában – Arbeloa bemutatkozó mérkőzésén – a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az együttes számára.

Sajtóhírek szerint a jelenleg a Benficánál dolgozó José Mourinho térhet vissza a Real Madridhoz, amelynél 2010 és 2013 között már dolgozott. Első ciklusában mindhárom idényben nyert aranyérmet a Reallal, 2011-ben a Király-kupában, egy évvel később a bajnokságban végzett az első helyen a csapat, majd 2013-ban a spanyol Szuperkupát is elhódította. Az új megbízatása két évre szólhat.

A Portóval és az Internazionaléval Bajnokok Ligája-, a Manchester Uniteddel Európa-liga-, az AS Romával pedig Konferencialiga-győztes Mourinhót 2003-ban, 2004-ben, 2009-ben és 2011-ben is a világ legjobb klubedzőjének választották meg.