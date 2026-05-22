Labdarúgó-világbajnokság: gigantikus Pelé-szobrot avattak Guadalajarában

2026.05.22. 11:17
Pelé szobra a Jalisco Stadion előtt (Fotó: Getty Images)
labdarúgó-világbajnokság 2026 Jalisco Stadion Pelé-szobor Mexikó Pelé Guadalajara
A mexikói Guadalajarában, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik rendező városában felavatták a 2022-ben elhunyt sportági legenda, Pelé 9.5 méter magas szobrát.

Szobrot kapott Guadalajarában háromszoros világbajnok legenda, Pelé, aki utolsó vb-aranyérmét az 1970-es, mexikói tornán szerezte, amelyen a brazil válogatott hat mérkőzéséből ötször – a három csoportmeccsen, majd a negyed- és az elődöntőben – a guadalajarai Jalisco Stadionban lépett pályára, csak az Olaszország ellen 4–1-re megnyert döntőre „költözött be” a mexikóvárosi Azték Stadionba. Bár a Jalisco Stadion előtt lévő szobor Pelét ábrázolja, ahogyan éppen vezeti a labdát, a műalkotás a brazil válogatottról kapta a nevét: a „La Canarinha” (kanárik) az immár ötszörös vb-aranyérmes dél-amerikaiak beceneve, és a csapat klasszikus, sárga színű mezére utal.

A brazilok legendája 2022. december 29-én, 82 éves korában hunyt el. A Jalisco Stadion mintegy 20 kilométerre található Guadalajara (Zapopan) másik létesítményétől, az Akron Stadiontól, ahol majd az idei vb-n rendeznek négy csoportmeccset.

 

