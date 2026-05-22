Lelátót neveznek el a Manchester City stadionjában Pep Guardioláról
A szóban forgó, az elmúlt években bővítés alatt álló lelátó átnevezése egybeesik annak megnyitásával az évad utolsó bajnoki mérkőzésén – teszi hozzá a klubhonlap. Az immáron Pep Guardiola nevét viselő lelátó hétezerrel több nézőt képes befogadni a korábbi állapotokhoz képest, így a stadion befogadóképessége 61 ezerre nő. A lelátóhoz vezető útvonal mentén egy, a katalán edzőt ábrázoló szobor is helyet kap majd – olvasható a közleményben.
Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez, hatszor lett a Premier League bajnoka a csapattal, az FA-kupát háromszor, a Ligakupát ötször nyerte meg, háromszor diadalmaskodott az idénynyitó Community Shields-mérkőzésen, és egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, valamint az európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette.