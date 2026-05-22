Lukács Tamás indulhat a MotoGP Magyar Nagydíj betétfutamán

Fotó: Talmácsi Racing

Olyan ez, mint egy tündérmese! A 16 éves Lukács Tamás megméretheti magát a MotoGP Magyar Nagydíjának hétvégéjén, június 5–7-én. Hazai közönség előtt, hazai pályán: a Balaton Park Circuiten.

A hivatalos megerősítés arról szól, hogy a fiatal versenyző szabadkártyát kapott, így részt vehet a Moto4 Northern Cup viadalán – egyetlen magyarként.

A sorozat nem ismeretlen számára, hiszen tavaly ebben a kategóriában versenyezte végig a szezont, az idén azonban a szakmai stáb úgy döntött, más sorozatokban próbálja ki magát, ám mi lehetne szebb és méltóbb visszatérés – még ha csak átmeneti is –, mint a Magyar Nagydíj?

„Nagyon boldog vagyok, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy hazai közönség előtt versenyezhetek a MotoGP betétfutamán – nyilatkozta Lukács Tamás. – Nagy álmom válik valóra azzal, hogy a világ legjobb motorosaival együtt léphetek pályára, ráadásul a Balaton Park Circuiten, amit szerencsére ismerek, hiszen tavaly és az idén is motoroztam már ott. Mentorom, Talmácsi Gábor jó néhány tanáccsal látott el akkor is és azóta is, hogy kiderült, indulhatok a versenyen. Nagyon izgatott vagyok, már alig várom a Magyar Nagydíj hétvégéjét!”

„Tamás fejlődését egészen közelről követem, hiszen évek óta a Talmácsi Club licences versenyzője – tette hozzá Talmácsi Gábor. – Nagyon nagy potenciál rejlik benne, képzett versenyző, pontosan érti a motor kezelését és beállításait. Nagy öröm lesz látni őt a MotoGP-hétvégén, de amire igazán kíváncsi vagyok, az az, hogy a Ducati V2 Future Champ bajnokságban mire lesz képes Talmácsi Racing Ducatiján.”

Lukács Tamás a Magyar Nagydíj hétvégéje után visszatér az eredeti programjához, amelynek része a Ducati V2 Future Champ sorozat – ahol a Talmácsi Racing színeiben szerepel mostantól – és a CIV junior sorozat, amelyben éppen az előttünk álló hétvégén kezdi meg a szereplését az olaszországi Magionéban. Ez az a sorozat egyébként, amelyet úgy is szoktak aposztrofálni, hogy ugródeszka a Moto3-as kategóriába.