A DVTK szerette volna, ha marad, Sajbán Máté mégis elhagyja a klubot

2026.05.22. 13:24
Sajbán Máté a Szeged elleni 2025. őszi kupameccsen (Fotó: Czinege Melinda)
DVTK Sajbán Máté labdarúgó NB II magyar átigazolás
Sajbán Máté távozik a Diósgyőri VTK-tól – adta hírül a labdarúgó NB I-ből tavasszal kieső miskolci klub pénteken a hivatalos honlapján.

„A DVTK szerette volna továbbra is soraiban tudni Sajbán Mátét, a labdarúgó azonban élt a szerződésében foglalt lehetőséggel, és a kiesést követően máshol folytatja pályafutását” – fogalmaz hírében a dvtk.eu, hozzátéve, hogy a 30 éves játékos az előző nyár elején érkezett Diósgyőrbe, a 2025–2026-os idényben 27 bajnoki mérkőzésen egy gólt szerzett, a Magyar Kupában háromszor talált a kapuba.

Sajbán Máté az NB III-as, majd NB II-es Budaörsben alapember volt (2013–2019), később a Mezőkövesd, a Paks, a ZTE és a DVTK színeiben 198 NB I-es mérkőzésen 25 gólt szerzett.


 

 

