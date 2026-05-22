A DVTK szerette volna, ha marad, Sajbán Máté mégis elhagyja a klubot

„A DVTK szerette volna továbbra is soraiban tudni Sajbán Mátét, a labdarúgó azonban élt a szerződésében foglalt lehetőséggel, és a kiesést követően máshol folytatja pályafutását” – fogalmaz hírében a dvtk.eu, hozzátéve, hogy a 30 éves játékos az előző nyár elején érkezett Diósgyőrbe, a 2025–2026-os idényben 27 bajnoki mérkőzésen egy gólt szerzett, a Magyar Kupában háromszor talált a kapuba.

Sajbán Máté az NB III-as, majd NB II-es Budaörsben alapember volt (2013–2019), később a Mezőkövesd, a Paks, a ZTE és a DVTK színeiben 198 NB I-es mérkőzésen 25 gólt szerzett.



