Súlyos incidens Párizsban, a kupadöntőre érkező nizzai drukkerek közül sokakat őrizetbe vettek

2026.05.22. 10:48
A nizzai ultrák hétvégi rendbontása még nem járt súlyos sebesülésekkel (Fotó: AFP)
Többen megsérültek, egy embert újra kellett éleszteni – írja a L'Équipe francia sportnapilap, beszámolván a labdarúgó Francia Kupa döntőjére érkező nizzai ultrák vezette csütörtök késő esti súlyos rendbontásról.

A L’Équipe cikke szerint csütörtökön nem sokkal éjfél előtt mintegy száz, többségében nizzai drukker kezdett erőszakoskodni Párizs 10. kerületében előbb egy bárban, majd a nyílt utcán.

Az első rendőrségi beszámolók szerint nem világos, mi robbantotta ki a balhét, ám a L’Équipe úgy tudja, hogy a nizzaiak, valamint az őket támogató Lille-, Nancy- és a németországi Saarbrückenből érkező ultrák célpontjai PSG-drukkerek voltak.

Egyelőre hat súlyos sebesültről tudni, akik közül egy fejsérülést szenvedő embert újra kellett éleszteni. A rendőrség 65 rendbontót vett őrizetbe, szúró- és vágófegyvereket foglalt le.

A történteket a közösségi médiában elítélő párizsi főpolgármester, Emmanuel Grégoire arról írt, hogy a rendbontók közül többen szélsőjobboldali csoportokhoz köthetők.

A Nice pocsék bajnoki idényt tudhat maga mögött, a jövő héten osztályozót játszik a bennmaradásért a Saint-Étienne-nel, de előtte még vár rá egy eredetileg szépnek ígérkező, de immár másodlagossá vált feladat: péntek este Francia Kupa-döntőt játszik a Lens ellen. A Stade de France-ban és környékén kétezer rendőr igyekszik majd ügyelni a nyugalomra.

A csapatuk rossz szereplése miatt dühös nizzai ultrák már a múlt héten is akcióztak, a Metz elleni bajnoki idényzáró után a játéktérre hömpölyögve tiltakoztak, és a stadionon kívüli rendbontásokkal is károkat okoztak.

 

