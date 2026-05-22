Alekszandar Pesics távozik a Ferencvárostól – hivatalos

A szerb válogatottban is pályára lépő csatár 2023 nyarán a Crvena zvezdától érkezett az Üllői útra, három idény során 94 tétmérkőzésen lépett pályára, és 31 gólt szerzett – írja a fradi.hu.

A klubhonlap felidézi, hogy Alekszandar Pesicsnek az első meccsén mindössze 21 percre volt szüksége, hogy megszerezze első gólját zöld-fehérben, az ellenfél a litván Zalgiris Vilnius volt a Konferencialiga selejtezőjében. A támadóra mint Újpest-specialistára is emlékezhetnek a Fradi-szurkolók: hat derbin lépett pályára, ezeken ötször talált a kapuba.

A 34 éves csatár az elmúlt idényben már kevesebb szerepet kapott, de így is eljutott négy gólig.

Pesics szerződése a Transfermarkt adatai szerint 2026. június 30-ig szólt.