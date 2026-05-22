Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane távozik a Ferencvárostól – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.05.22. 11:56
Robbie Keane a ZTE elleni bajnoki idényzáró utáni sajtótájékoztatón (Fotó: Árvai Károly)
FTC Robbie Keane Ferencváros
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője távozik a Magyar Kupa-győztes Ferencváros kispadjáról – írja az m4sport.hu. Értesülésüket a Nemzeti Sport forrása is megerősítette.

Az M4 Sport a távozás okát és mikéntjét nem nevezte meg.

Robbie Keane 2025 januárjában ült le a Ferencváros kispadjára, miután elődje, Pascal Jansen a New York City FC-hez távozott. Első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Mol Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett a csapattal. A következő kiírásban az Európa-ligában a nyolcaddöntőig menetelt a zöld-fehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie az ezüstéremmel.

Csütörtökön írtunk arról, hogy Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között.

 

