Robbie Keane távozik a Ferencvárostól – sajtóhír

Az M4 Sport a távozás okát és mikéntjét nem nevezte meg.

Robbie Keane 2025 januárjában ült le a Ferencváros kispadjára, miután elődje, Pascal Jansen a New York City FC-hez távozott. Első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Mol Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett a csapattal. A következő kiírásban az Európa-ligában a nyolcaddöntőig menetelt a zöld-fehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie az ezüstéremmel.

Csütörtökön írtunk arról, hogy Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között.