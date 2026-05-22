Michael Carrick marad a Manchester United vezetőedzője – hivatalos

A Premier League jelenlegi idényét a harmadik helyen záró klub közleménye szerint Carrick eredeti, június 30-ig szóló szerződését két évvel hosszabbítják meg.

A 44 éves szakember januárban vette át a menesztett Rúben Amorim helyét a „vörös ördögök” élén, s egymás után négy győzelemmel kezdett, két vállra fektetve a városi rivális Manchester Cityt, valamint a későbbi bajnok Arsenalt is. Az addig bukdácsoló United valósággal megtáltosodott Carrick keze alatt, s 16 bajnokin 11 győzelmet, három döntetlent és két vereséget könyvelhetett el.

Michael Carrick (aki játékosként 12 évig játszott az Old Traffordon) korábban Ole Gunnar Solskjaer és José Mourinho segédedzőjeként dolgozott MU-nál, majd három évig irányította a Middlesbrough gárdáját. Régi-új csapatához félévnyi inaktivitás után tért vissza.