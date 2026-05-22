Férfi kézi: a Magdeburg nyerte a Bundesligát

M. B.M. B.
2026.05.22. 11:48
SC Magdeburg Flensburg Magdeburg férfi kézilabda Bundesliga
Három fordulóval az idény vége előtt biztossá tette bajnoki címét az SC Magdeburg a német élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokságban (Bundesliga).

A bajnoki cím sorsa stílszerűen a Flensburg elleni rangadón dőlt el, a sorozatban harmadik BL-győzelmére pályázó Magdeburg 31–30-ra megverte riválisát hazai környezetben.

A szász-anhalti együttes története során negyedszer hódította el a bajnoki címet. 

 

