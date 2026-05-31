„Joker” sem hagyhatta ki a budapesti BL-döntőt

Arsenal-sállal a nyakában szurkolta végig a Puskás Arénában megrendezett labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt a Denver Nuggets profi kosárlabdacsapatának szerb csillaga, Nikola Jokics, aki a coloradóiak mellett az Arsenalt is tulajdonló Stan Kroenke meghívására érkezett a magyar fővárosba, s láthatóan nagyon örült „ágyúsok” vezető góljának.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3

Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique

ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)