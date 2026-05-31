Nemzeti Sportrádió

„Joker” sem hagyhatta ki a budapesti BL-döntőt

V. H. L.V. H. L.
2026.05.31. 13:05
Nikola Jokics (Fotó: Getty Images)
Címkék
Budapest BL-döntő 2026 Arsenal Nikola Jokics Paris Saint-Germain Stan Kroenke Puskás Aréna
Arsenal-sállal a nyakában szurkolta végig a Puskás Arénában megrendezett labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt a Denver Nuggets profi kosárlabdacsapatának szerb csillaga, Nikola Jokics, aki a coloradóiak mellett az Arsenalt is tulajdonló Stan Kroenke meghívására érkezett a magyar fővárosba, s láthatóan nagyon örült „ágyúsok” vezető góljának.

 

Bajnokok Ligája
16 órája

Tíz év után újra tizenegyesekkel dőlt el a BL-döntő, Budapesten szétlövéssel védte meg címét a PSG!

A Puskás Arénában korán vezetést szerzett az Arsenal, de az előnyét nem tudta megőrizni, majd a tizenegyespárbaj során többször hibázott, mint a Paris Saint-Germain.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

 

Budapest BL-döntő 2026 Arsenal Nikola Jokics Paris Saint-Germain Stan Kroenke Puskás Aréna
Legfrissebb hírek

A Puskás Aréna a Milan és az Inter legendáját is összehozta – videó

Bajnokok Ligája
29 perce

BL-döntő: az Arsenalon gúnyolódva népszerűsíti stadiontúráját a Chelsea

Bajnokok Ligája
55 perce

BL-döntő: az ünneplés helyett Gabrielt vigasztaló Marquinhos elárulta, mit mondott honfitársának

Bajnokok Ligája
1 órája

Legszebb öröm a káröröm? Élvezik az Arsenal BL-döntős vereségét a riválisok

Bajnokok Ligája
1 órája

Bajtársiasságból jeles: Marquinhos ünneplés helyett Gabrielt vigasztalta

Bajnokok Ligája
1 órája

Videón a PSG játékosainak öltözői ünneplése a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
3 órája

Juhász Roland a BL-döntőről: Nem volt látványos mérkőzés

Bajnokok Ligája
3 órája

Orbán Viktor: Ezért már megérte nagyot álmodni

Bajnokok Ligája
12 órája
Ezek is érdekelhetik