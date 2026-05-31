Bajtársiasságból jeles: Marquinhos ünneplés helyett Gabrielt vigasztalta

2026.05.31. 11:29
Fotó: Szabó Miklós
BL-döntő 2026 Arsenal Marquinhos Gabriel Magalhaes Paris Saint-Germain
Nem mindennapi gesztust tett válogatottbeli társa, a Bajokok Ligája-döntő szétlövésében az Arsenal utolsó tizenegyesét elhibázó Gabriel Magalhaes felé Marquinhos: a Paris Saint-Germain csapatkapitánya ahelyett, hogy csapattársaival ünnepelt volna, egyből barátjához rohant, hogy megvigasztalja.

Marquinhos és Gabriel masszív védőpárost alkot a brazil válogatottban, de nem csak a kanárisárga mezben tudnak jól együttműködni, most kiderült, barátságuk ellenfélként is kiállja a próbát. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő utolsó tizenegyesét az Arsenal bekkje rontotta el, megfosztva csapatát a trófea elnyerésének lehetőségétől. Látván, hogy válogatottbeli csapattársa vigasztalhatatlan, a győztes párizsiak csapatkapitánya nem a PSG-s csapattársakhoz sietett ünnepelni, hanem szaladt, hogy lelki segélyt nyújtson barátjának.


BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

