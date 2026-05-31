Legszebb öröm a káröröm? Élvezik az Arsenal BL-döntős vereségét a riválisok

2026.05.31. 11:45
A bajnoki címnek végül Gabriel Magalhaes örülhetett (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Budapest Erling Haaland Arsenal Gabriel Magalhaes Paris Saint-Germain Puskás Aréna Richarlison BL-döntő Declan Rice
A városi rivális Tottenham Hotspur részéről Richarlison, míg a bajnoki kihívó Manchester Citytől Erling Haaland utalt arra közösségi oldalán, hogy örül az Arsenal vereségének. Mind a ketten rögtön azt követően posztoltak, hogy véget ért a budapesti Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában.

A Tottenham Hotspur brazil támadója, Richarlison nevetős videót tett közzé, miután a másik észak-londoni csapat, az Arsenal tizenegyespárbajban alulmaradt a Paris Saint-Germainnel szemben:

A Manchester City sztárja, Erling Haaland szintén Gabriel Magalhaes kihagyott tizenegyese után posztolt, ő vélhetően a barátaival nézte a döntőt. Haaland és Gabriel az utóbbi idényekben emlékezetes csatákat vívtak egymással, a norvég csatárnak szombat este minden az arcára volt írva:

Amikor tavasszal az Arsenal vereséget szenvedett az Etihad Stadionban, Declan Rice hangosan mondta csapattársainak, hogy még nincs vége... Valami hasonló járhatott a fejében a Puskás Arénában is, azaz, hogy a következő idényben újra megpróbálják.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

 

