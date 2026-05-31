Nemzeti Sportrádió

Bivol megvédte profi bokszvilágbajnoki címeit

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.31. 12:16
null
Dmitrij Bivol (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
ökölvívás profi boksz Dmitrij Bivol
Az orosz-kirgiz Dmitrij Bivol sikerrel védte meg félnehézsúlyú profi bokszvilágbajnoki címeit, amelyeket két nagy világszervezetnél, a WBA-nál és az IBF-nél őriz.

A 35 éves ökölvívó a szombat éjszakai, jekatyerinburgi összecsapást egyhangú pontozással nyerte meg a német Michael Eifert ellen. Bivolt, aki 15 hónapos szünet után lépett ismét a kötelek közé, mindhárom bíró 118-107 arányban látta jobbnak. Ez volt profi karrierjének 25. nyertes fellépése egyetlen vereség mellett.

A 28 esztendős Eifert 13 győzelme mellett másodszor kapott ki.
 

 

ökölvívás profi boksz Dmitrij Bivol
Legfrissebb hírek

Kovács Mária: A gyerekek a leginkább formálhatók

Utánpótlássport
2026.05.24. 10:47

Majdnem összejött a bravúr Verhoevennek, de Uszik TKO-val nyert Egyiptomban – videó

Ökölvívás
2026.05.24. 07:41

Nem show lesz, igaz profi bunyó – jön az Uszik–Verhoeven!

Ökölvívás
2026.05.23. 13:14

Gyász: elhunyt a római olimpiai nehézsúlyú ökölvívóbajnoka

Ökölvívás
2026.05.22. 16:08

Ökölvívás: szamba egy hónapig a Fáy utcában

Ökölvívás
2026.05.15. 16:01

A World Boxing semlegesként engedélyezi az oroszok és fehéroroszok versenyzését

Ökölvívás
2026.04.29. 10:36

Novemberben csaphat össze a ringben Fury és Joshua

Ökölvívás
2026.04.28. 16:07

Népsport: Marciano, az igazi Rocky

Népsport
2026.04.27. 08:05
Ezek is érdekelhetik