Bivol megvédte profi bokszvilágbajnoki címeit

A 35 éves ökölvívó a szombat éjszakai, jekatyerinburgi összecsapást egyhangú pontozással nyerte meg a német Michael Eifert ellen. Bivolt, aki 15 hónapos szünet után lépett ismét a kötelek közé, mindhárom bíró 118-107 arányban látta jobbnak. Ez volt profi karrierjének 25. nyertes fellépése egyetlen vereség mellett.

A 28 esztendős Eifert 13 győzelme mellett másodszor kapott ki.

