Bivol megvédte profi bokszvilágbajnoki címeit
Az orosz-kirgiz Dmitrij Bivol sikerrel védte meg félnehézsúlyú profi bokszvilágbajnoki címeit, amelyeket két nagy világszervezetnél, a WBA-nál és az IBF-nél őriz.
A 35 éves ökölvívó a szombat éjszakai, jekatyerinburgi összecsapást egyhangú pontozással nyerte meg a német Michael Eifert ellen. Bivolt, aki 15 hónapos szünet után lépett ismét a kötelek közé, mindhárom bíró 118-107 arányban látta jobbnak. Ez volt profi karrierjének 25. nyertes fellépése egyetlen vereség mellett.
A 28 esztendős Eifert 13 győzelme mellett másodszor kapott ki.
