BL-döntő: az Arsenalon gúnyolódva népszerűsíti stadiontúráját a Chelsea

Nem titkolták túlságosan az Arsenal újabb elvesztett BL-döntője által kiváltott kárörömüket a Chelsea-nél. A „kékek”, akik a tavaly nyári, új szisztémában lebonyolított klubvilágbajnokság megnyerése után azzal csábítják a látogatókat, hogy Európában egyedüliként elmondhatják: sikerült elhódítaniuk minden számukra megnyerhető hazai és nemzetközi címet. „Gyere, és nézz körül a trófeák londoni otthonában” – fogalmaz az X-re „véletlenül” pontosan az „ágyúsok” elbukott fináléja után felkerült hirdetés.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3

Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique

ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)