A Puskás Aréna a Milan és az Inter legendáját is összehozta – videó

2026.05.31. 12:52
Javier Zanetti (balra) és Paolo Maldini (Fotó: Getty Images, archív)
A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében a Milan ikonja, Paolo Maldini és az Inter legendája, Javier Zanetti is jelen volt. A Puskás Aréna összehozta az egykori riválisokat, akik öleléssel üdvözölték egymást szombaton.

A legrangosabb európai kupasorozatokat tekintve (BL és BEK) Maldini ötszörös, Zanetti pedig egyszer győztes.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

 

