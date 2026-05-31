Japán-rali: Evans győzött, ezzel növelte előnyét az összetettben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.31. 11:40
Elfyn Evans (Fotó: AFP)
rali rali-vb Elfyn Evans
Elfyn Evans nyerte meg vasárnap a Japán-ralit, a világbajnoki sorozat hetedik versenyét.

A Toyota walesi pilótája mögött két márkatársa, a kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier és a finn Sami Pajari végzett a második, illetve a harmadik helyen.

Az összetettben továbbra is Evans vezet, aki pályafutása során harmadszor győzött a távol-keleti országban, idén másodszor nyert, összességében pedig a 13. diadalát aratta a vb-sorozatban. Az őt követő japán Kacuta Takamoto ezúttal negyedik lett, míg a svéd Oliver Solberg – aki szombaton egy alkalommal lecsúszott az útról, emiatt a mezőny hátuljában végzett –, azzal szerzett pontokat, hogy vasárnap három szakaszt nyert, köztük a „super sundayt” és a „power stage-et”. Utóbbi két versenyző is Toyotával vesz részt a világbajnokságon.

A vb következő állomása négy hét múlva az Akropolisz-rali lesz.

Japán-rali (20 gyorsasági szakasz, 302.82 km)
1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 3:17:08.0 óra
2. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota) 12.8 másodperc hátrány
3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 51.4 másodperc hátrány

A vb-pontverseny állása (még 7 van hátra)
1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 151 pont
2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 131 pont
3. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, Toyota) 102 pont

 

 

